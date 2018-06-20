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    • CMA CGM покупает Containerships

    20.06.2018

    • CMA CGM подписал с Container Finance Ltd Oy соглашение о приобретении Containerships и доли Container Finance в Multi-Link Terminals Ltd и CD Holding Oy, сообщили SeaNews в головном офисе французской линии.

    Подробности сделки не раскрываются.

    Напомним, по итогам 2017 года Containerships, согласно предварительным данным, увеличил выручку на 14,5% до 226,7 млн евро, чистая прибыль составила 0,2 млн евро против чистого убытка 1,4 млн евро за 2016 год. За первый квартал 2018 года выручка увеличилась на 12,4% до 62,6 млн евро, чистая прибыль составила 0,5 млн евро. 

    В настоящее время Containerships строит на верфи Wenchong в Китае четыре контейнеровоза, которые будут работать на сжиженном природном газе. Сдача первых трех судов намечена на лето-осень этого года, заключительный контейнеровоз должен быть передан заказчику в начале 2019 года. 

    Container Finance принадлежат доли 25% в терминалах «Моби Дик» и «Янино» в России и терминалах Multi-Link Terminals в Вуосаари и Котке в Финляндии, 75% принадлежит Global Ports.

    CD Holding оказывает услуги контейнерных депо и занимается продажей и ремонтом контейнеров.

    Сделка подлежит согласованию с соответствующими органами.

     

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