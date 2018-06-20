CMA CGM покупает Containerships

CMA CGM подписал с Container Finance Ltd Oy соглашение о приобретении Containerships и доли Container Finance в Multi-Link Terminals Ltd и CD Holding Oy, сообщили SeaNews в головном офисе французской линии.

Подробности сделки не раскрываются.

Напомним, по итогам 2017 года Containerships, согласно предварительным данным, увеличил выручку на 14,5% до 226,7 млн евро, чистая прибыль составила 0,2 млн евро против чистого убытка 1,4 млн евро за 2016 год. За первый квартал 2018 года выручка увеличилась на 12,4% до 62,6 млн евро, чистая прибыль составила 0,5 млн евро.

В настоящее время Containerships строит на верфи Wenchong в Китае четыре контейнеровоза, которые будут работать на сжиженном природном газе. Сдача первых трех судов намечена на лето-осень этого года, заключительный контейнеровоз должен быть передан заказчику в начале 2019 года.

Container Finance принадлежат доли 25% в терминалах «Моби Дик» и «Янино» в России и терминалах Multi-Link Terminals в Вуосаари и Котке в Финляндии, 75% принадлежит Global Ports.

CD Holding оказывает услуги контейнерных депо и занимается продажей и ремонтом контейнеров.

Сделка подлежит согласованию с соответствующими органами.