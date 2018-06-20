Публикуем полную версию фотоотчета с празднования 20 лет с начала работы в России OOCL – и, пользуясь случаем, еще раз от всей души поздравляем юбиляров.
20 лет как один день
20.06.2018
Комментарии: 0
Новости по теме
CMA CGMK LineMaerskMOLOOCLКонтейнеровозы 17.01.2018 Рекордный январь на мегаконтейнеровозы
Десять мегаконтейнеровозов планируется сдать в эксплуатацию в январе, сообщает World Maritime News со ссылкой на Alphaliner. Семь контейнеровозов […]0
MSCРегатаФотоотчет 25.05.2018 Вторая регата MSC
Приз победителям – участие в переходе Санкт-Петербург – Амстердам – Лиссабон – Лас-Пальмас0
Петербургский международный экономический форумФотоотчет 28.05.2018 Картинки с форума – 2
Вторая часть фотоотчета с Петербургского международного экономического форума - 20180
OOCLМегаконтейнеровозНовострой 17.01.2018 Шестой 21-тысячник OOCL
Orient Overseas Container Line (OOCL) приняла сегодня в эксплуатацию мегаконтейнеровоз «OOCL Indonesia». Вместимость судна составляет 21 413 TEU. […]0
OOCLСервис 19.01.2018 OOCL отменяет рейсы из-за китайского Нового года
OOCL сообщил об отмене рейсов на трейдах Азия – Северная Европа, Азия – Западное Средиземноморье, Азия – Восточное […]0
IMOЮбилей 07.03.2018 Королева в IMO
Свое 70-летие Международная морская организация отметила вместе с Ее Величеством, королевой Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветой […]0
[:ru]Контейнерные перевозки[:en]Container Shipping[:]Контейнерная линияРейтингФлот 09.04.2018 Большие изменения
В рейтинге Top-25 контейнерных линий0 Только для подписчиков SeaNews
[:ru]Январь[:en]January[:]2018OOCLИтогиМартФевральФинансы 03.05.2018 OOCL увеличил выручку и объемы
Итоги первого квартала 2018 года0
OOCLСервис 15.02.2018 OOCL расширяет сервисы на Средиземноморье
OOCL расширяет сервисы на трейде Средиземноморье – Ближний Восток и Индийский субконтинет. Так, в марте компания запускает новый […]0
OOCLКонтейнерная линияКонтейнерные перевозкиФотоотчетЮбилей 06.06.2018 20 лет OOCL в России
OOCL Russia отметила 20-летие своей работы в России0
COSCOOOCLСделка 04.04.2018 Сделку COSCO по OOIL закроют через два месяца
COSCO Shipping завершит сделку по приобретению Orient Overseas (International) Limited (OOIL), материнской компании OOCL к 30 июня этого […]0
Грузоперевозки Показать всё
20.06.2018 Судооборот через Суэцкий канал
15.06.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 23
14.06.2018 Грузооборот портов Южного региона РФ
14.06.2018 Первый Panamax на «Юг-2»
Контейнерные перевозки Показать всё
20.06.2018 20 лет как один день
19.06.2018 Контейнерооборот Дальневосточного региона
19.06.2018 Deutsche Bahn подписался с Грузией
18.06.2018 Контейнерооборот Гонконга
15.06.2018 Контейнерооборот лидеров
Вакансии Показать всё
07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге