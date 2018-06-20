Россия в сером списке

Парижский меморандум опубликовал новые «белый», «серый» и «черный» списки. Вступают в силу они с 1 июля 2018 года и будут использоваться для расчета профиля риска судов.

Россия, до этого числившаяся в «белом» списке, перешла в «серый», где занимает 44 место. Помимо РФ, из «белого» списка в «серый» провалились также США, Казахстан и Иран.

Южная Корея в этом году вернулась из «серого» списка в «белый», кроме того, в «белый» список перешла Польша. Украина, которая на днях прошла аудит IMO, входит в «черный» список.

Всего в списки вошли 73 государства флага. «Белый» список сократился на 2 позиции, и сейчас в нем 40 стран, в «сером», как и в прошлом году, 19 и в «черном» – 13 – счастливое число.

В пятерку стран, открывающих «белый» список, входят Франция, Каймановы острова, Нидерланды, Дания и Великобритания.

«Черный» список замыкают Молдавия, Танзания, Того, Коморские острова и Конго.

Отдельным списком идут классификационные общества. Российский морской регистр судоходства входит в десятку признанных организаций, уровень которых оценивается как высокий, – наряду с American Bureau of Shipping, DNV GL, Bureau Veritas, Южнокорейским, Итальянским, Китайским, Японским регистрами и Турецким Ллойдом.