Дноуглубление в Усть-Луге

По информации ФГУП «Росморпорт», Северо-Западный бассейновый филиал предприятия 15 июня приступил к плановым дноуглубительным работам на акватории морского порта Усть-Луга в рамках проекта по формированию акватории Южного района морского порта Усть-Луга.

Дноуглубительные работы будут проводиться с использованием дноуглубительных судов «Росморпорта» – cамоотвозных трюмных землесосов «Соммерс» и «Кроншлот», одночерпакового (штангового) земснаряда «Вака Нами Го» и самоходной грунтоотвозной шаланды «Форт».

В ходе производства дноуглубительных работ в 2018 году планируется извлечь и вывезти в районы захоронения 420 тыс. куб. м донного грунта. Общий планируемый объем извлекаемого грунта в 2018 – 2019 гг. составляет 971,315 тыс. куб. м.

С сентября по декабрь 2018 года Северо-Западный бассейновый филиал также планирует выполнить ремонтные дноуглубительные работы в объеме 59 тыс. куб. м. с целью поддержания проектных отметок дна на акватории и каналах в Усть-Луге.