В футбол сыграли на пароме

Товарищеский футбольный матч между командой паромной компании MOBY SPL и болельщиками сборной Russia Unites прошел на борту круизного лайнера «Princess Anastasia» в минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге. Матч состоялся в рамках проекта «Футбол в четырех стихиях» и был посвящен Чемпионату мира-2018.

По словам президента клуба «Russia Unites» Эдуарда Латыпова, это второй матч в рамках проекта. «Первая игра прошла под землей на глубине 65 метров на станции метро «Международная», – отметил он. – Следующие игры запланированы в воздухе, а затем на земле. То, что сегодняшний матч проходит на пароме и в Санкт-Петербурге, не случайно: этим мы хотим показать, что Северная столица не только родоначальник русского флота, но и российского футбола». А по данным генерального директора паромной компании Сергея Котенева, паромы MOBY SPL на Чемпионат мира-2018 доставят порядка 20 тыс. болельщиков и зрителей.

Команду MOBY SPL возглавил С.Котенев, команду болельщиков сборной Russia Unites – президент клуба Э.Латыпов. Стоит отметить, что в игре участвовали бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин и экипаж парома «Princess Anastasia». В итоге с огромным отрывом победила команда MOBY SPL: табло не было рассчитано на двузначные цифры, а арсенал команды болельщиков сборной Russia Unites пополнился всего 4 очками. Сам товарищеский матч был закончен после того, как все мячи улетели за борт.

А мы предлагаем своим читателям взглянуть на самые яркие моменты игры.