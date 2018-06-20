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    • Вагоны поедут шепотом

    20.06.2018

    • DB Cargo планирует к 2020 году оснастить все из примерно 70 тыс. вагонов, работающих в Германии, современными датчиками и телематическими системами.

    По информации компании, в этом году модернизацию пройдут порядка 19 тыс. единиц подвижного состава, остальные 50 тыс. должны быть переоборудованы в течение 2019 года. На сегодня «умными» системами оснащены уже около тысячи вагонов.  

    Правление DB Cargo выделяет на эти цели десятки миллионов до 2020 года.

    Оснащение подвижного состава GPS и другими датчиками позволит клиентам напрямую отслеживать свои отправки в постоянном режиме.

    Помимо местоположения, датчики будут отслеживать влажность и температуру внутри вагона, а также, груженый вагон или порожний.

    Также будет фиксироваться механическое воздействие – например, толчки при сортировке и т.п.

    Кроме того, к 2020 году DB Cargo намерена оборудовать все грузовые вагоны, задействованные в Германии, бесшумными тормозными колодками, что позволит наполовину сократить уровень шумов при движении подвижного состава.

    На сегодня переоборудование по бесшумной технологии прошли около двух третей собственного парка DB Cargo, еще 11 тыс. единиц должны пройти модернизацию в этом году.

     

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