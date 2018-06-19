Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • DHL давит на газ

    19.06.2018

    • DHL Freight закупил четыре тяжелых грузовика модели Stralis производства Iveco, работающих на сжиженном природном газе.

    Автотехника предназначена для перевозок на большие расстояния (до 1,5 тыс. км без дозаправки), суммарная грузоподъемность тягача с трейлером составляет до 40 тонн.

    DHL Freight планирует использовать их для транспортировки грузов в интересах одного из крупнейших мировых производителей спортивной одежды и обуви.

    По словам CEO DHL Freight Уве Бринкса, СПГ представляет собой отличную альтернативу дизтопливу, позволяя сократить выбросы углекислого газа и твердых частиц, а также уровень шума. Кроме того, его использование экономически выгоднее.

     

     

     

    95
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017АвгустАвтотранспортАпрельГрузооборотИюльИюньМайМартМорской транспортНоябрьОктябрьРоссияСентябрьФевральЯнварь 09.01.2018 Грузооборот российского транспорта
    В январе-ноябре 2017 года перевозки грузов российским транспортом составили 7 077,4 млн тонн. Это больше, чем было перевезено […]
    0
    TotalАрктик СПГ 2НОВАТЭКСПГ 25.05.2018 Total вошел в проект «Арктик СПГ-2»
    Его доля составит 10% с перспективой увеличения до 15%
    0
    TeekayWartsilaКонцепцияПроектТехнологии 10.01.2018 Новая концепция челночных танкеров
    От Wärtsilä и Teekay
    0
    ИнновацииКонференцияРоттердамТехнологии 13.06.2018 Новый проект Администрации порта Роттердам
    Администрация порта Роттердам запускает тестовый проект в сотрудничестве с речным терминалов Barge Terminal Tilburg и компанией Certus Port […]
    0
    СделкаСПГ 16.04.2018 Titan LNG приобрел Engie LNG Solutions
    Titan LNG и его сестринская компания Rolande приобрели СПГ-активы Engie LNG Solutions, чья деятельность связана с переработкой сжиженного […]
    0
    MOLТехнологии 09.04.2018 Новая спецодежда MOL
    Экипажи судов Mitsui O.S.K. Lines (MOL), задействованные на сервисах между Японией и Ближним Востоком, будут обеспечены специальной униформой. […]
    0
    НОВАТЭКТехнологииЯмал СПГ 21.03.2018 Новатэк пойдет своим путем
    ПAO «НОВАТЭК» получило российский патент №2645185 С1 на технологию сжижения природного газа «Арктический каскад». По информации компании, процесс […]
    0
    DHLАвиаперевозкиПеревозки животных 02.02.2018 Панды в полете
    DHL поделилась опытом перевозки из Китая в Финляндию двух панд. Из центра панд в китайском Дуджангья животных сначала […]
    0
    ЗерноРоссияТехнологииТурция 24.01.2018 Первый фрахт судна за криптовалюту
    В декабре прошлого года состоялась первая сделка по фрахтованию судна, оплаченная криптовалютой, сообщает Bloomberg Technology. Биткоинами была оплачена […]
    0
    EvergreenUnifeederТехнологии 12.03.2018 К INTTRA присоединился Evergreen
    И Unifeeder
    0
    ВагоныВладивостокский морской торговый портРекордТехнологии 15.05.2018 Рекорд ВМТП
    По скорости обработки вагонов за сутки
    0
    СделкаТехнологии 03.04.2018 Быть или не быть биткоинам
    При оплате за услуги перевозки
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    15.06.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 23
    15.06.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 23
    14.06.2018 Грузооборот портов Южного региона РФ
    14.06.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 24, 2018
    14.06.2018 Первый Panamax на «Юг-2»
    09.06.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 22
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.06.2018 Контейнерооборот Дальневосточного региона
    19.06.2018 Deutsche Bahn подписался с Грузией
    18.06.2018 Контейнерооборот Гонконга
    18.06.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2018
    15.06.2018 Контейнерооборот лидеров
    14.06.2018 Хаб для пластика в Антверпене
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000 руб.

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД