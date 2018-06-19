DHL давит на газ

DHL Freight закупил четыре тяжелых грузовика модели Stralis производства Iveco, работающих на сжиженном природном газе.

Автотехника предназначена для перевозок на большие расстояния (до 1,5 тыс. км без дозаправки), суммарная грузоподъемность тягача с трейлером составляет до 40 тонн.

DHL Freight планирует использовать их для транспортировки грузов в интересах одного из крупнейших мировых производителей спортивной одежды и обуви.

По словам CEO DHL Freight Уве Бринкса, СПГ представляет собой отличную альтернативу дизтопливу, позволяя сократить выбросы углекислого газа и твердых частиц, а также уровень шума. Кроме того, его использование экономически выгоднее.