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    • Deutsche Bahn подписался с Грузией

    19.06.2018

    • Deutsche Bahn подписала с Грузинской железной дорогой соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на реализацию совместных проектов по развитию мультимодальных грузоперевозок между Европой и Азией.

    По информации Deutsche Bahn, подписание состоялось 12 июня в Берлине, подписи под документом поставили член правления Deutsche Bahn, отвечающий за грузовые перевозки и логистику, Александре Долль, и генеральный директор Грузинской железной дороги Давид Перадзе.

    Предполагается, что Deutsche Bahn будет отвечать за организацию грузовых перевозок на территории Евросоюза, мультимодальные перевозки будет обеспечивать DB Schenker.

    Грузинская железная дорога будет отвечать за перевозки на Ближний Восток и в Индию грузов, поступающих через Констанцу и идущих по территории Грузии и Азербайджана, а также за грузопотоки в Восточную Азия, идущие через Каспий.

     

     

     

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