Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Aker Arctic испытал автономное судно

    19.06.2018

    • Aker Arctic провел испытания модели автономного судна в своей ледовой лаборатории в Хельсинки.

    По информации компании, модель с беспроводным управлением оснащена силовыми агрегатами с питанием от аккумуляторов, передачей данных на «береговое сооружение» и автономной навигационной системой, которая направляет судно в обход препятствий, обнаруженных бортовыми датчиками.

    Различные компоненты подключаются с использованием Distributed Intelligent Vessel Components (DIVEC ™), специально разработанной сетевой инфраструктуры, которая обеспечивает современный протокол для подключения устройств и передачи необходимых данных между ними.

    Тестирование показало, что модель в состоянии с помощью бортовых датчиков распознавать препятствия, маневрировать между ними без участия оператора и самостоятельно швартоваться к заданному причалу.

    Испытания, отмечают в компании, проводились в бассейне без льда.

     

    114
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    CMA CGMПроектТехнологии 30.01.2018 CMA CGM запускает стартап-инкубатор
    CMA CGM Group открывает первый международный стартап-инкубатор в Марселе. Проект получил название «Ze Box», он стартует с июня […]
    0
    ИнвестицииНаходкинский морской торговый портТехнологииЭкология 15.05.2018 200 млн на экологию
    Потратит Находкинский МТП
    0
    DSMEТехнологии 02.02.2018 Судовые части идут в 3D-печать
    Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) установила автоматическую производственную систему на основе технологии Интернет вещей, которая позволяет производить […]
    0
    ITZimНазначенияТехнологии 16.01.2018 Zim назначил главного по дигитализации
    Новая должность называется Chief Digital Officer (CDO)
    0
    МакаровкаСтатистикаСудостроениеСухогрузыФлот 25.04.2018 Гражданское судостроение набирает обороты
    О том, как идет обновление гражданского флота в России, рассказал директор Морского инженерного бюро Геннадий Егоров на Санкт-Петербургском […]
    0
    CMA CGMКонтейнерыПищевой наливТехнологии 07.02.2018 Сок из пакета
    CMA CGM представил на выставке Fruit Logistica в Берлине Reeflex – новое решение для транспортировке в контейнере жидких […]
    0
    АнтверпенКонтейнеризацияКонтейнерные перевозкиТехнологии 14.06.2018 Хаб для пластика в Антверпене
    13 июня в порту Антверпен состоялось официальное открытие хаба для перевалки пластика. По информации Администрации порта, оператором выступает […]
    0
    НОВАТЭКТехнологииЯмал СПГ 21.03.2018 Новатэк пойдет своим путем
    ПAO «НОВАТЭК» получило российский патент №2645185 С1 на технологию сжижения природного газа «Арктический каскад». По информации компании, процесс […]
    0
    ГлобальноСПГТехнологии 30.05.2018 Микрозаводы по производству СПГ
    Для морских судов и грузового автотранспорта построят в Италии
    0
    Восточная стивидорная компанияТехнологииУгольЭкология 08.06.2018 Уголь за экраном
    На угольном складе смонтированы ветрозащитные и пылезащитные экраны
    0
    HeavyliftЖелезная дорогаНегабаритРЖД ЛогистикаТехнологии 15.03.2018 Тяжеловес грузили восстановительным поездом
    «РЖД Логистика» поделился опытом перегрузки крупнотоннажного оборудования с помощью восстановительного поезда. Операцию осуществил Иркутский филиал компании на пргранпереходе […]
    0
    Hyundai Heavy Industries Технологии 05.03.2018 Роботы будут строить суда
    На Hyundai Heavy Industries
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    15.06.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 23
    15.06.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 23
    14.06.2018 Грузооборот портов Южного региона РФ
    14.06.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 24, 2018
    14.06.2018 Первый Panamax на «Юг-2»
    09.06.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 22
    Контейнерные перевозки Показать всё
    19.06.2018 Контейнерооборот Дальневосточного региона
    19.06.2018 Deutsche Bahn подписался с Грузией
    18.06.2018 Контейнерооборот Гонконга
    18.06.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 24, 2018
    15.06.2018 Контейнерооборот лидеров
    14.06.2018 Хаб для пластика в Антверпене
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000 руб.

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД