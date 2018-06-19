Aker Arctic испытал автономное судно

Aker Arctic провел испытания модели автономного судна в своей ледовой лаборатории в Хельсинки.

По информации компании, модель с беспроводным управлением оснащена силовыми агрегатами с питанием от аккумуляторов, передачей данных на «береговое сооружение» и автономной навигационной системой, которая направляет судно в обход препятствий, обнаруженных бортовыми датчиками.

Различные компоненты подключаются с использованием Distributed Intelligent Vessel Components (DIVEC ™), специально разработанной сетевой инфраструктуры, которая обеспечивает современный протокол для подключения устройств и передачи необходимых данных между ними.

Тестирование показало, что модель в состоянии с помощью бортовых датчиков распознавать препятствия, маневрировать между ними без участия оператора и самостоятельно швартоваться к заданному причалу.

Испытания, отмечают в компании, проводились в бассейне без льда.