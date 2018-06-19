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    • Украина прошла аудит IMO

    19.06.2018

    • 18 июня 2018 года в ходе расширенного заседания в министерстве инфраструктуры Украины было объявлено о том, что Украина успешно прошла аудит ІМО, сообщила Администрация морских портов Украины.

    Проверка проходила с 11 по 18 июня. Целью аудита была проверка соответствия выполнения Украиной как государством порта, государством флага и прибрежным государством международных обязательств в сфере безопасности судоходства.

     Во время подготовки к аудиту основной целью было приближение Украины к стандартам в сфере безопасности мореплавания и защиты морской среды, определенных в международных конвенциях IМО, стороной которых является Украина, а также в принятых 04.12.2013 на 28-й сессии Ассамблеи IМО обязательных для выполнения государствами-членами IМО, Кодексе по имплементации инструментов IМО (резолюция A.1070 (28)) и рамочных принципах и процедурах системы аудита государств - членов IМО (резолюция A.1067 (28)).

     

     

     

     

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