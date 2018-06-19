Порты и дороги в перечне

На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 16 июня 2018 года №1204-р «Об актуализации перечня крупных проектов с государственным участием».

Перечень крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния, подлежащих мониторингу, дополнен 19 проектами.

В частности, в перечень включены проекты по строительству и реконструкции морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград (международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в Пионерском), Нижегородского низконапорного гидроузла и Багаевского гидроузла.

Кроме того, перечень дополнен проектами по строительству и реконструкции участков автомобильных дорог М-8 «Холмогоры», М-5 «Урал», М-10 «Скандинавия», М-4 «Дон», Центральной кольцевой дороги Московской области, скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург, автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный, автодороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь.

Из перечня исключены проекты, реализация которых завершилась в 2017 году, и уточнены наименования некоторых проектов, в том числе в части изменения сроков ввода в эксплуатацию.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться в файле ниже.

Распоряжение