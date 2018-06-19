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    • Бульдозером по углю

    19.06.2018

    • В автопарк МТП Усть-Луга поступили новые гусеничные бульдозеры американской компании Case.

    Как сообщили SeaNews в компании, доставка осуществлялась автотранспортом, техника прибыла в порт на трале.

    Бульдозеры приобретены в рамках реализации программы по развитию и модернизации портовой инфраструктуры терминала «Юг-2» и предназначены для штивки угля в трюме судна.        

    На приобретение оборудования было направлено 25 млн рублей.

    Машины американского бренда итальянской сборки (модель 1150L) оснащены двигателями FPT Industrial c автоматическими натяжителями ремня и гусеницами типа CASE Lubricated Treads.

    Также в арсенале бульдозеров – система охлаждения с радиатором, защищенным от возможного воздействия песка и ручная регулировка наклона от 55° до 60°.

    Техника управляется одним джойстиком управления скоростью и направлением хода. Для удобства водителя кабина оснащена кондиционером и регулируемыми сиденьем и подлокотниками.

    Бульдозером по углю

     

     

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