Бульдозером по углю

В автопарк МТП Усть-Луга поступили новые гусеничные бульдозеры американской компании Case.

Как сообщили SeaNews в компании, доставка осуществлялась автотранспортом, техника прибыла в порт на трале.

Бульдозеры приобретены в рамках реализации программы по развитию и модернизации портовой инфраструктуры терминала «Юг-2» и предназначены для штивки угля в трюме судна.

На приобретение оборудования было направлено 25 млн рублей.

Машины американского бренда итальянской сборки (модель 1150L) оснащены двигателями FPT Industrial c автоматическими натяжителями ремня и гусеницами типа CASE Lubricated Treads.

Также в арсенале бульдозеров – система охлаждения с радиатором, защищенным от возможного воздействия песка и ручная регулировка наклона от 55° до 60°.

Техника управляется одним джойстиком управления скоростью и направлением хода. Для удобства водителя кабина оснащена кондиционером и регулируемыми сиденьем и подлокотниками.