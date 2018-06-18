Туапсинский нефтяной терминал выделяют из ТМТП

На прошлой неделе на годовом общем собрании акционеров АО «Туапсинский морской торговый порт» (ТМТП, входит в UCL Holding) было принято решение о реорганизации АО «Туапсинский морской торговый порт» в форме выделения из него Общества с ограниченной ответственностью «Туапсинский нефтяной терминал» и присоединения последнего к ООО «Нафта (Т)».

Также на годовом собрании был избран совет директоров АО «ТМТП» в составе:

Олег Букин,

Сергей Лихарев,

Анна Некрасова,

Алексей Смолянский,

Игорь Федоров,

Валерий Федоров,

Андрей Ярославцев.

Кроме того, на годовом собрании акционеров было принято решение о распределении прибыли, полученной в 2017 году. Чистая прибыль АО «Туапсинский морской торговый порт» в 2017 году составила 3 147 786 128 рублей. По итогам собрания акционерами утверждена выплата дивидендов за отчетный 2017 год по обыкновенным акциям в размере 0,243 рубля на одну акцию.

Также принято решение о выплате дивидендов за первый квартал 2018 года в размере 0,055 рубля на одну акцию.

С учетом выплаченных дивидендов по итогам 9 месяцев 2017 года общая сумма дивидендов за 2017-2018 годы составит более 2,5 млрд рублей.