Самый большой центр дистрибуции

Nippon Express Nederland BV, W. P. Carey Inc. и Администрация порта Роттердам подписали контракт на создание самого большого центра дистрибуции в Роттердаме.

После того, как Nippon Express увеличит площадь своего склада на Маасвлакте на 32,6 тыс. кв. м, он станет самым большим логистическим центром в Роттердаме и первым, площадь которого превышает 100 кв. м. Он также будет одним из самых масштабных подобных объектов в Нидерландах.

По информации Администрации порта, Nippon Express Nederland оказывает логистические услуги в порту Роттердам с конца 1970-х годов. В начале 2015 года компания подписала договор аренды на расположенный на Маасвлакте складской комплекс площадью 70 тыс. кв. м, принадлежащий компании W. P. Carey.

Сейчас к действующему комплексу планируется добавить 31,5 тыс. кв. м складской площади и 1,13 тыс. кв. м офисных помещений.

Как отмечают в Администрации порта, в последние несколько месяцев отмечается повышенный интерес к недвижимости логистического назначения в порту Роттердам.

Не так давно Администрация порта приняла решение выделить 100 гектаров на намывной территории Маасвлакте 2 под новый дистрибуционный парк – Distripark Maasvlakte West. Собственно, на данный момент это единственная оставшаяся свободная территория в порту Роттердам под проекты, реализуемые с нуля.