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    • Самый большой центр дистрибуции

    18.06.2018

    • Nippon Express Nederland BV, W. P. Carey Inc. и Администрация порта Роттердам подписали контракт на создание самого большого центра дистрибуции в Роттердаме.

    После того, как Nippon Express увеличит площадь своего склада на Маасвлакте на 32,6 тыс. кв. м, он станет самым большим логистическим центром в Роттердаме и первым, площадь которого превышает 100 кв. м. Он также будет одним из самых масштабных подобных объектов в Нидерландах.

    По информации Администрации порта, Nippon Express Nederland оказывает логистические услуги в порту Роттердам с конца 1970-х годов. В начале 2015 года компания подписала договор аренды на расположенный на Маасвлакте складской комплекс площадью 70 тыс. кв. м, принадлежащий компании W. P. Carey.

    Сейчас к действующему комплексу планируется добавить 31,5 тыс. кв. м складской площади и 1,13 тыс. кв. м офисных помещений.

    Как отмечают в Администрации порта, в последние несколько месяцев отмечается повышенный интерес к недвижимости логистического назначения в порту Роттердам.

    Не так давно Администрация порта приняла решение выделить 100 гектаров на намывной территории Маасвлакте 2 под новый дистрибуционный парк – Distripark Maasvlakte West. Собственно, на данный момент это единственная оставшаяся свободная территория в порту Роттердам под проекты, реализуемые с нуля.

    Самый большой центр дистрибуции

    Узнать, какие еще перспективные проекты реализуются в порту Роттердам, каковы приоритеты Администрации порта с точки зрения привлечения инвесторов, а также своими глазами увидеть и «старый порт» (хотя он никакой не старый, а суперсовременный), и новые терминалы на Маасвлакте 2, можно будет в ходе конференции High-Level Business Event Containers & Breakbulk, которая пройдет в Роттердаме 5-6 сентября этого года.

    Приглашаем принять участие в мероприятии.

     

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