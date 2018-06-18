В.Олерский возвращается в бизнес

Как стало известно SeaNews, заместитель министра транспорта РФ – руководитель Росморречфлота Виктор Олерский вскоре после смены правительства подал заявление об уходе по собственному желанию.

По имеющейся информации, он намерен вернуться в транспортный бизнес.

Напомним, В.Олерский был назначен заместителем министра транспорта в 2009 году, в 2016 году был назначен заместителем министра транспорта – руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта.

Собеседники SeaNews отметили «авторитет, который он за годы работы на госслужбе снискал в морской, речной, портовой и судостроительной частях отрасли своей компетентностью, дотошностью, стремлением вникать в суть и искать решение проблемы, не ограничиваясь отписками и перекидыванием с себя ответственности».

В.Олерский – выпускник Государственной морской академии им. адм. Макарова, с 1987г. работал на инженерных должностях в Балтийском пароходстве, затем – на руководящих должностях в стивидорных компаниях морского порта Санкт-Петербург. В 1991-1994 гг. – начальник агентского отдела, заместитель директора ЗАО «Инфотек Балтика», в 1994-2009 гг. – директор, коммерческий директор АОЗТ «Инфотек Балтика», в 2000г. вошел в состав совета директоров ОАО «Волга-флот», с 2000г. исполнял обязанности председателя совета, с 2003г. занимал должность председателя совета директоров ОАО «Северо-Западное пароходство».