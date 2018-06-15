Schenker бросает перчатку

DB Schenker начал применять на своем складском комплексе в Эхинге под Мюнхеном ProGlove – «умную» перчатку-сканер.

Устройство предназначено для считывания штрих-кодов в процессе комплектации. Легкий миниатюрный сканер размещен на перчатке, которую сотрудник надевает на руку, и активируется, когда он сжимаем вместе большой и указательный пальцы.

Отсканировав штрих-код, сотрудник получает оптический, звуковой и тактильный сигнал. Визуальная коммуникация с системой управления складом (например, относительно количества или следующего пункта сбора товара) может осуществляться через планшет.

Через склад в Эхинге идут поставки комплектующих для одного из ведущих автопроизводителей. DB Schenker обеспечивает входящую и исходящую логистику, хранение комплектующих, а также сбор и комплектацию тары для вторично переработки. ProGlove, отмечают в компании, существенно повышает эффективность процесса.

Поскольку у сотрудников свободны обе руки и им нет необходимости искать или доставать сканер, экономия времени, по сравнению с операциями с использованием стандартных сканеров, составляет до 40%.

По словам Chief Commercial Officer Schenker Тома Шмидта, по итогам тестового периода новый девайс получил положительные отзывы от складских работников, и компания планирует внедрять его и на других площадках.