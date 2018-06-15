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    • Schenker бросает перчатку

    15.06.2018

    • DB Schenker начал применять на своем складском комплексе в Эхинге под Мюнхеном ProGlove – «умную» перчатку-сканер.

    Устройство предназначено для считывания штрих-кодов в процессе комплектации. Легкий миниатюрный сканер размещен на перчатке, которую сотрудник надевает на руку, и активируется, когда он сжимаем вместе большой и указательный пальцы.

    Отсканировав штрих-код, сотрудник получает оптический, звуковой и тактильный сигнал. Визуальная коммуникация с системой управления складом (например, относительно количества или следующего пункта сбора товара) может осуществляться через планшет.

    Через склад в Эхинге идут поставки комплектующих для одного из ведущих автопроизводителей. DB Schenker обеспечивает входящую и исходящую логистику, хранение комплектующих, а также сбор и комплектацию тары для вторично переработки. ProGlove, отмечают в компании, существенно повышает эффективность процесса.

    Поскольку у сотрудников свободны обе руки и им нет необходимости искать или доставать сканер, экономия времени, по сравнению с операциями с использованием стандартных сканеров, составляет до 40%.

    По словам Chief Commercial Officer Schenker Тома Шмидта, по итогам тестового периода новый девайс получил положительные отзывы от складских работников, и компания планирует внедрять его и на других площадках.

     

     

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