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    • Не для мебели

    15.06.2018

    • «РЖД Логистика» поделилась опытом организации доставки мебели из Европы и Китая для чемпионата мира по футболу. Сервис был предоставлен подразделением по перевозкам сборных партий грузов – «РЖД Экспресс».

    Общая партия включала 48 сорокафутовых контейнеров, 20 фур и 44 тонны авиагруза c эксклюзивной мебелью, выполненной по спецзаказу.

    Отправка груза осуществлялась автомобильным, авиа- и железнодорожным транспортом из Германия, Италии, Польши и Китая на терминалы и железнодорожные станции в Ворсино, Окуловку, Ховрино, Забайкальск и Шереметьево.

    «РЖД Логистика» также обеспечила комплекс услуг, включающих таможенное оформление, доставку на склады, сортировку и организацию «последней мили» до стадионов в Москве («Лужники» и «Спартак»), а также в других 10 городах проведения чемпионата мира по футболу (Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи, Ростов-на-Дону).

    Мебель – столы, стулья, диваны, табуретки, скамейки – будет использоваться в обстановке лаунж-зон и других помещений стадионов в городах проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

     

     

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