Panalpina покупает

Panalpina приобретает компанию Newport Cargo S.A., которая специализируется на доставке скоропорта и является лидером аргентинского рынка грузовых авиаперевозок.

Как сообщили SeaNews в компании, соглашение о купле-продаже было достигнуто 13 июня. Финансовые детали сделки стороны не разглашают.

«Приобретая Newport Cargo, мы получаем контроль над экспортом скорпорта не только из Аргентины, но и из сопредельных стран. Например, рыбу, фрукты, семена доставляют автотранспортом в Аргентину из соседних регионов и отправляют воздушным путем из Буэнос-Айреса», – пояснил CEO Panalpina Штефан Карлен.

Объем экспортных авиаперевозок Newport Cargo составляет 24 тыс. тонн в год. В частности, компания обеспечивает доставку в США рыбы и ягод через Майами.

Panalpina, в свою очередь, возит в Аргентину товары народного потребления и хай-тек продукцию. В компании считают, что эти грузопотоки можно было бы объединить эти грузопотоки или интегрировать их в маршрутную сеть Panalpina с центром в Хантсвилле.

Newport Cargo работает на рынке с 1978 года, она полностью принадлежит топ-менеджерам – CEO Роберто Фернандесу, CFO Хосе Ганседо и CCO Федерико Кальво. В штате компании 42 человека, они обслуживают 150 клиентов.

После завершения сделки персонал Newport Cargo и 60 сотрудников Panalpina Argentina объединятся и будут работать под одной крышей в Буэнос-Айресе, а Ф.Кальво присоединится к команде Panalpina, он будет отвечать за авиаперевозки в Аргентине.