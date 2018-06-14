Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Panalpina покупает

    14.06.2018

    • Panalpina приобретает компанию Newport Cargo S.A., которая специализируется на доставке скоропорта и является лидером аргентинского рынка грузовых авиаперевозок.

    Как сообщили SeaNews в компании, соглашение о купле-продаже было достигнуто 13 июня. Финансовые детали сделки стороны не разглашают.

    «Приобретая Newport Cargo, мы получаем контроль над экспортом скорпорта не только из Аргентины, но и из сопредельных стран. Например, рыбу, фрукты, семена доставляют автотранспортом в Аргентину из соседних регионов и отправляют воздушным путем из Буэнос-Айреса», – пояснил CEO Panalpina Штефан Карлен.

    Объем экспортных авиаперевозок Newport Cargo составляет 24 тыс. тонн в год. В частности, компания обеспечивает доставку в США рыбы и ягод через Майами.

    Panalpina, в свою очередь, возит в Аргентину товары народного потребления и хай-тек продукцию. В компании считают, что эти грузопотоки можно было бы объединить эти грузопотоки или интегрировать их в маршрутную сеть Panalpina с центром в Хантсвилле.

    Newport Cargo работает на рынке с 1978 года, она полностью принадлежит топ-менеджерам – CEO Роберто Фернандесу, CFO Хосе Ганседо и CCO Федерико Кальво. В штате компании 42 человека, они обслуживают 150 клиентов.

    После завершения сделки персонал Newport Cargo и 60 сотрудников Panalpina Argentina объединятся и будут работать под одной крышей в Буэнос-Айресе, а Ф.Кальво присоединится к команде Panalpina, он будет отвечать за авиаперевозки в Аргентине.

    65
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    DFDSM&AПаромные перевозкиСлияния и поглощения 08.06.2018 DFDS закрыл сделку по покупке U.N. Ro-Ro
    7 июня DFDS закрыл сделку по приобретению турецкого паромного оператора U.N. Ro-Ro. Напомним, договор купли-продажи бы подписан в […]
    0
    Global PortsM&AГруппа ДелоСлияния и поглощенияФАС 02.03.2018 Группе Дело разрешили купить Global Ports
    Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ООО «Управляющая компания «Дело» о приобретении Global Ports. Согласно материалам ФАС, в периметр […]
    0
    Kuehne+NagelАвиалогистикаЛогистика 14.06.2018 Новый контракт Kuehne + Nagel
    И тонна бамбука в неделю
    0
    AirBridgeCargoАвиалогистикаАвиаперевозки 17.05.2018 Длинномеры в Китай
    Авиакомпания AirBridgeCargo поделилась опытом доставки 22-метровой трубы для проекта в сфере солнечной энергетики из Амстердама в Чжэнчжоу (Китай). […]
    0
    M&AUnifeederСлияния и поглощения 12.01.2018 Unifeeder снова продают?
    По неподтвержденной на данный момент информации, мажоритарный акционер Unifeeder, инвестиционная компания Nordic Capital Fund, готова расстаться с долей в линии.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    DFDSM&AАкцииДопэмиссия 16.05.2018 DFDS привлек миллиард крон
    Для финансирования сделки по приобретению турецкого ро-ро оператора В результате продажи новых акций DFDS привлек почти 1 млрд […]
    0
    M&AWWLРебрендингРеструктуризацияСлияния и поглощения 15.03.2018 Wallenius Wilhelmsen проводит ребрендинг
    И реструктуризацию
    0
    AirBridgeCargoАвиалогистикаАвиаперевозкиТехнологииФармацевтика 16.05.2018 Контейнеры в воздухе
    Для фармацевтической продукции
    0
    PanalpinaНазначенияСовет директоров 05.03.2018 Новый директор в Panalpina
    Из Google
    0
    2018PanalpinaМартФевральФинансыЯнварь 26.04.2018 Panalpina увеличила прибыль
    Морские перевозки в убытке
    0
    Global PortsM&AГруппа ДелоСделкаСлияния и поглощения 12.04.2018 «Дело» закрыло сделку по Global Ports
    Группа Global Ports Investments PLC сообщила, что ее акционер, Transportation Investments Holding Limited (TIHL) проинформировала группу о завершении […]
    0
    2017PanalpinaФинансы 12.03.2018 Финансы Panalpina
    Air Freight на подъеме, Sea Freight в убытке
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    14.06.2018 Грузооборот портов Южного региона РФ
    14.06.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 24, 2018
    14.06.2018 Первый Panamax на «Юг-2»
    09.06.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 22
    09.06.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 22
    09.06.2018 Жд экспорт через порты
    Контейнерные перевозки Показать всё
    14.06.2018 Рынок морского фрахта остается волатильным
    13.06.2018 Контейнерооборот Южного региона
    13.06.2018 Новый проект Администрации порта Роттердам
    13.06.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2018
    09.06.2018 Лидеры Финляндии
    08.06.2018 Высокоскоростные грузовые перевозки
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000 руб.

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД