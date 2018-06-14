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    • DFDS заказал новый паром

    14.06.2018

    • DFDS разместил заказ на строительство нового грузового парома на верфи Jinling в Китае.

    По информации компании, сдача судна намечена на первую половину 2020 года.

    С учетом нового заказа, в портфеле заказов DFDS пять крупнотоннажных грузовых ро-ро судов.

    Новое судно по своим характеристикам аналогично ранее заказанным четырем. Его грузовместимость составляет 6,7 тыс. л.м. (это эквивалентно примерно 450 трейлерам).

    Как отмечают в компании, большая грузовместимость позволяет сократить транспортные расходы и выбросы в пересчете на единицу груза.

    Реализуемая DFDS программа обновления флота также включает строительство двух комбинированных грузопассажирских паромов со сдачей в 2021 году. Эти суда предназначены для работы на Балтике.

    Кроме того, в 2021 году сдается грузопассажирский паром, который линия зафрахтует для работы на перевозках через Ла-Манш.

     

     

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