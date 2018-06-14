DFDS заказал новый паром

DFDS разместил заказ на строительство нового грузового парома на верфи Jinling в Китае.

По информации компании, сдача судна намечена на первую половину 2020 года.

С учетом нового заказа, в портфеле заказов DFDS пять крупнотоннажных грузовых ро-ро судов.

Новое судно по своим характеристикам аналогично ранее заказанным четырем. Его грузовместимость составляет 6,7 тыс. л.м. (это эквивалентно примерно 450 трейлерам).

Как отмечают в компании, большая грузовместимость позволяет сократить транспортные расходы и выбросы в пересчете на единицу груза.

Реализуемая DFDS программа обновления флота также включает строительство двух комбинированных грузопассажирских паромов со сдачей в 2021 году. Эти суда предназначены для работы на Балтике.

Кроме того, в 2021 году сдается грузопассажирский паром, который линия зафрахтует для работы на перевозках через Ла-Манш.