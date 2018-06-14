Хаб для пластика в Антверпене

13 июня в порту Антверпен состоялось официальное открытие хаба для перевалки пластика.

По информации Администрации порта, оператором выступает логистическая компания Bertschi, площадь хаба составляет 25 тыс. кв. м. Он расположен на территории терминала Antwerp Zomerweg Terminal (AZT).

Фактически хаб принял первые контейнеры еще в феврале. Он предназначен для перевалки, хранения и дистрибуции пластика, поступающего в импорте насыпью.

Инфраструктура включает контейнерную площадку, рассчитанную на более чем 20 тыс. тонн продукции и две опрокидывающиеся платформы для перетарки из морских 20- и 40-футовых контейнеров в европейские 30-футовые.