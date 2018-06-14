Рынок морского фрахта остается волатильным

Своими наблюдениями за рынком морского фрахта и прогнозом ставок на ближайшую перспективу поделился Роман Ипатов, директор по интермодальным операциям логистической компании «ДАКСЕР»

Одним из самых емких, востребованных и популярных торговых направлений уже многие годы является Китай. Объем товарооборота между Китаем и Россией уверенно растет, поэтому увеличивается и контейнерооборот портов России.

Однако, как и раньше, рынок морского фрахта на данном направлении остается очень волатильным, подверженным целому ряду многочисленных и далеко не всегда предсказуемых факторов.

Если взять динамику первых кварталов 2017 и 2018 годов, можно охарактеризовать рынок следующим образом: уровень ставок на начало января 2017 года был заметно выше аналогичного периода 2018 года. Но уже к середине февраля 2018 года разница между ставками фактически перестала существовать. Более того, как в прошлом, так и в текущем году можно наблюдать последующую повторяющуюся тенденцию к их снижению в марте.

Одним из основных факторов, который среди прочих традиционно влияет на рынок и определяет динамику морского фрахта, является баланс спроса и предложения, и предложение опережает спрос в связи со строительством и спуском на воду большого количества современного и бьющего новые рекорды по контейнеровместимости флота.

Сейчас трудно сделать точный прогноз, как динамика ставок морского фрахта на маршруте ЮВА – Европа будет развиваться дальше, так как практика последних лет показывает совершенно разные сценарии развития рынка, которые часто не совпадали с прогнозами даже самых опытных экспертов и специалистов.

Сейчас можно попытаться сделать только предварительный прогноз на вторую половину текущего года: мы ожидаем уровень ставок не ниже средней их величины в первом квартале, однако не исключен умеренный постепенный рост.

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