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    • Первый Panamax на «Юг-2»

    14.06.2018

    • «Морской торговый порт Усть-Луга» принял и обработал первый балкер класса Panamax.

    Как сообщили SeaNews в компании, 11 июня балкер «Good Hope Max» дедвейтом 87,4 тыс. тонн, длиной 225 м и шириной 32 м пришвартовался к причалу терминала «Юг-2».

    Погрузка началась в тот же день, общая продолжительность работ составила чуть более 2 суток. Всего в трюмы судна на максимальную проходную осадку у причалов МТП Усть-Луга было загружено 42,7 тыс. тонн экспортного энергетического угля марки Д.

    Далее балкер отправился на дозагрузку до 74 тыс. тонн на УПК, в ближайшее время судно должно выйти в порт назначения Мармара (Турция).

    По словам генерального директора АО «Морской торговый порт Усть-Луга» Евгения Савкина, в настоящее время грузовладельцами подтверждено еще два судозахода судов типа Panamax, которые планируется осуществить в ближайшее время.

     

     

     

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