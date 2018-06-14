Первый Panamax на «Юг-2»

«Морской торговый порт Усть-Луга» принял и обработал первый балкер класса Panamax.

Как сообщили SeaNews в компании, 11 июня балкер «Good Hope Max» дедвейтом 87,4 тыс. тонн, длиной 225 м и шириной 32 м пришвартовался к причалу терминала «Юг-2».

Погрузка началась в тот же день, общая продолжительность работ составила чуть более 2 суток. Всего в трюмы судна на максимальную проходную осадку у причалов МТП Усть-Луга было загружено 42,7 тыс. тонн экспортного энергетического угля марки Д.

Далее балкер отправился на дозагрузку до 74 тыс. тонн на УПК, в ближайшее время судно должно выйти в порт назначения Мармара (Турция).

По словам генерального директора АО «Морской торговый порт Усть-Луга» Евгения Савкина, в настоящее время грузовладельцами подтверждено еще два судозахода судов типа Panamax, которые планируется осуществить в ближайшее время.