Новый контракт Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel подписал контракт с зоопарком канадского Калгари на таможенное оформление и доставку 1100 тонн бамбука в неделю.
Бамбук предназначен для панд – двух взрослых особей и двух детенышей, которые поселились в зоопарке.
Как подчеркивают в Kuehne + Nagel, он выращивается с соблюдением всех этических и экологических норм и с особым тщанием отбирается по качеству.
Транзитное время с места сбора до «конечных потребителей» составит порядка 48 часов, доставка будет осуществляться коммерческими авиарейсами, с тем, чтобы минимизировать атмосферные выбросы.
Поставки будут осуществляться дважды в неделю, в зоопарке он будет храниться в специальных холодильниках.