Новый контракт Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel подписал контракт с зоопарком канадского Калгари на таможенное оформление и доставку 1100 тонн бамбука в неделю.

Бамбук предназначен для панд – двух взрослых особей и двух детенышей, которые поселились в зоопарке.

Как подчеркивают в Kuehne + Nagel, он выращивается с соблюдением всех этических и экологических норм и с особым тщанием отбирается по качеству.

Транзитное время с места сбора до «конечных потребителей» составит порядка 48 часов, доставка будет осуществляться коммерческими авиарейсами, с тем, чтобы минимизировать атмосферные выбросы.

Поставки будут осуществляться дважды в неделю, в зоопарке он будет храниться в специальных холодильниках.