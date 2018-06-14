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    • Новый контракт Kuehne + Nagel

    14.06.2018

    • Kuehne + Nagel подписал контракт с зоопарком канадского Калгари на таможенное оформление и доставку 1100 тонн бамбука в неделю.

    Бамбук предназначен для панд – двух взрослых особей и двух детенышей, которые поселились в зоопарке.

    Как подчеркивают в Kuehne + Nagel, он выращивается с соблюдением всех этических и экологических норм и с особым тщанием отбирается по качеству.

    Транзитное время с места сбора до «конечных потребителей» составит порядка 48 часов, доставка будет осуществляться коммерческими авиарейсами, с тем, чтобы минимизировать атмосферные выбросы.

    Поставки будут осуществляться дважды в неделю, в зоопарке он будет храниться в специальных холодильниках.

    Новый контракт Kuehne + Nagel

     

     

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