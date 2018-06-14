Меморандум на TOC 2018

Международная ассоциация по координации транспортно-грузовых операций (International Cargo Handling Coordination Association – ICHCA) и Международная ассоциация портов и гаваней (International Association of Ports and Harbors – IAPH) на конференции TOC 2018 в Роттердаме подписали меморандум о взаимопонимании.

Документ направлен на развитие совместных проектов, представляющих взаимный интерес, и предполагает, в частности, обмен результатами исследований между техническим комитетом ICHCA и рабочими группами IAPH.

Как отметил заместитель руководителя ICHCA Лоренс Джонс, фактически обе организации сотрудничали уже на протяжении многих лет, подписанный меморандум закрепляет это сотрудничество на бумаге.

По мнению управляющего директора IAPH Патрика Верховена, сотрудничество с ICHCA позволит усилить позицию портов в международных организациях, таких как IMO.