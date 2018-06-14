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    • Масштабная реструктуризация в Rolls-Royce

    14.06.2018

    • В рамках реструктуризации бизнеса Rolls-Royce намерен в течение ближайших двух лет сократить порядка 4,6 тыс. человек. По информации компании, в основном сокращения затронут Великобританию, где сосредоточены основные корпоративные службы и службы поддержки.

    Примерно треть сокращений будет сделана уже в этом году, в 2019 году сокращения продолжатся, завершиться сокращения и структурные преобразования должны к середине 2020 год.

    Целью, отмечают в компании, является упрощение оргструктуры и уменьшением управленческой и административной прослойки с тем, чтобы сместить «центр тяжести» в сторону клиента.

    Суммарные расходы на реструктуризацию в Rolls-Royce оценивают в 500 млн фунтов стерлингов ( долларов) – сюда входят затраты в связи с сокращениями и системные инвестиции в программу.

    Экономия, которую в компании рассчитывают достичь за счет реструктуризации, ожидается в размере порядка 400 млн фунтов ( долларов) в год начиная к концу 2020 года.

    Напомним, в начале этого года Rolls-Royce объявил о планах провести реструктуризацию бизнеса, сократив число дивизионов с пяти до трех. При этом планируется, что в структуре группы останутся дивизионы, отвечающие за гражданскую авиацию, оборону и энергосистемы, а гражданский морской дивизион может быть продан. Наиболее вероятным покупателем морского дивизиона тогда называли финскую Wärtsilä

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