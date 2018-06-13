Eimskip и Samskip под подозрением

Исландские антимонопольные власти проводят расследование в отношении Eimskip и Samskip, которые подозреваются в сговоре.

По предварительной оценке ведомства, нарушения антимонопольного законодательства имели место в период с 2008 по 2013 года.

Они выражались в «ограничении предложения транспортных услуг, разделе рынка в плане клиентов и регионов в Исландии, ценовом сговоре и обмене информации по чувствительным с точки зрения бизнеса вопросам».

В основном предметом сговора, по версии антимонопольного ведомства, были морские перевозки на/из Исландии и наземные перевозки на территории Исландии.

Некоторые нарушения, считают в ведомстве, продолжались в течение более длительного периода – в частности, в сфере морских перевозок на/из Европы – с 2001 года и в сфере морских перевозок на/из Северной Америки – в 2004-2009 годах.

Eimskip подтвердил, что получил от антимонопольных властей первые – предварительные – результаты расследования.

Грозят ли компаниям штрафы и в каком размере, на данный момент неизвестно.