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    • Следственный комитет о столкновении катамарана с баржей

    13.06.2018

    • По информации Следственного комитета, расследование уголовного дела, возбужденного по факту нарушения правил безопасности движения водного транспорта, приведшего к столкновению катамарана и грузового судна в Волгоградской области и гибели 11 человек, поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

    По информации МЧС, столкновение баржи и прогулочного катамарана «Елань 12» произошло 1 июня в 21-59 в районе Речного порта г. Волгоград в акватории Волги в 250 м от берега.

    На катамаране находились 16 человек, спасти удалось пятерых.

    По информации Следственного комитета, по предварительным данным к трагедии привели действия владельца пассажирского водного транспорта, который и управлял им, – он полностью проигнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, которые подавали с баржи. По предварительным данным судебно-медицинских экспертов, владелец судна находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Сам катамаран не был зарегистрирован и не стоял на соответствующих учетах с 2017 года, разрешенная вместимость катамарана – 12 человек. В ходе осмотра судна было выявлено 6 неиспользованных спасательных жилетов.

    Расследование дела ведет Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

    Фото: Следственный комитет

     

     

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