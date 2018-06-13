Новый проект Администрации порта Роттердам

Администрация порта Роттердам запускает тестовый проект в сотрудничестве с речным терминалов Barge Terminal Tilburg и компанией Certus Port Automation, специализирующейся на разработке систем распознавания и мониторинга контейнеров.

В течение ближайших трех месяцев весь автотранспорт, прибывающий и убывающий с терминала, будет проходить через новый портал сканирования, который будет считывать регистрационные номера грузовиков и номера контейнеров.

Сканер также будет выдавать картинку, с тем, чтобы можно было оценить состояние контейнера по приходу на терминал и когда он покидает терминал.

На глубоководных терминалах в порту Роттердам подобные системы уже внедрены и работают. Как отмечают в Администрации порта, они дают показания высокой степени точности, что сокращает объем работы, которую сотрудникам терминалов приходится выполнять вручную, и облегчают грузовладельцам и терминальным операторам планирование перегрузки на другие виды транспорта.