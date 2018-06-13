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    • Новый проект Администрации порта Роттердам

    13.06.2018

    • Администрация порта Роттердам запускает тестовый проект в сотрудничестве с речным терминалов Barge Terminal Tilburg и компанией Certus Port Automation, специализирующейся на разработке систем распознавания и мониторинга контейнеров.

    В течение ближайших трех месяцев весь автотранспорт, прибывающий и убывающий с терминала, будет проходить через новый портал сканирования, который будет считывать регистрационные номера грузовиков и номера контейнеров.

    Сканер также будет выдавать картинку, с тем, чтобы можно было оценить состояние контейнера по приходу на терминал и когда он покидает терминал.

    На глубоководных терминалах в порту Роттердам подобные системы уже внедрены и работают. Как отмечают в Администрации порта, они дают показания высокой степени точности, что сокращает объем работы, которую сотрудникам терминалов приходится выполнять вручную, и облегчают грузовладельцам и терминальным операторам планирование перегрузки на другие виды транспорта.

    Новый проект Администрации порта Роттердам

    Как работают информационные технологии и какие инновации внедряются в порту Роттердам, можно будет ознакомиться в ходе High-Level Business Event Containers & Breakbulk, которая пройдет в Роттердаме 5-6 сентября этого года.

    Приглашаем принять участие в мероприятии.

     

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