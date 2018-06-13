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    • Крупнейший независимый танкерный оператор

    13.06.2018

    • Euronav NV сообщил о завершении слияния с Gener8 Maritime. Акционерам Gener8 Maritime было выпущено 60,9 млн новых акций.

    Как отмечают в Euronav, в результате слияние на рынке появился крупнейший независимый оператор нефтеналивных танкеров.

    Флот объединенной компании будет состоять из 76 судов, включая 43 танкера VLCC, 27 Suezmax’ов, два ULCC, два танкера Panamax и два танкера-накопителя, которыми управляет СП. Суммарный дедвейт этого флота превышает 19,4 млн тонн.

    Капитализация объединенной структуры оценивается примерно в 2 млрд долларов.

    Все члены Совета директоров Euronav и топ-менеджеры сохранят свои места, кроме того, в состав Совета в качестве независимого директора войдет Стивен Смит, бывший директор Gener8.

     

     

     

     

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