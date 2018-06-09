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    • Совещание по углю

    09.06.2018

    • По сообщению пресс-службы Росморречфлота, в Федеральном агентстве морского и речного транспорта  под председательством заместителя министра транспорта РФ – руководителя Росморречфлота Виктора Олерского и заместителя министра природных ресурсов и экологии – руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артема Сидорова 8 июня состоялось совещание по вопросам заключения и исполнения соглашений, направленных на обеспечение благоприятных экологических условий для жизни и здоровья населения, а также минимизации негативного воздействия на окружающую среду при перевалке угля в Приморском крае.

    В совещании приняли участие заместитель руководителя Росморречфлота Надежда Жихарева, генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей Лаврищев, представители Минтранса России, Росморречфлота и Росприроднадзора, а также руководители стивидорных компаний, занимающихся перевалкой угля в дальневосточном регионе.

    По итогам совещания В.Олерским, А.Сидоровым, А.Лаврищевым и представителями 11 стивидорных компаний Приморья были подписаны соглашения о взаимодействии в рамках выполнения мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных экологических условий для жизни и здоровья населения Приморского края, а также минимизации негативного воздействия на окружающую среду при перевалке угля.

    Соглашения предусматривают обязанность стивидорных компаний осуществлять мероприятия по минимизации негативного воздействия угольной пыли на окружающую среду, в том числе оснащение терминалов средствами контроля выбросов загрязняющих веществ и системами пылеулавливания и пылеподавления, включая прекращение перевалки угля при неблагоприятных метеорологических условиях.

    С учетом подписанных в прошлом месяце на Петербургском международном экономическом форуме аналогичных соглашений с участием трех крупных приморских стивидоров, под информации Росморречфлота, на данный момент лишь две компании из 16, осуществляющих перевалку угля в регионе, еще не подключились к предлагаемому механизму взаимодействия федерального центра, региона и бизнеса в интересах улучшения экологической ситуации в Приморском крае.

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