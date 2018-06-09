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    • «Ростерминалуголь» заменит вагоноопрокидыватель

    09.06.2018

    • АО «Ростерминалуголь» приступило к плановой замене вагоноопрокидывателя №1, который был запущен 12 лет назад. Плановая замена ВО-1 производится в рамках программы дальнейшего технического перевооружения терминала, разработанной по инициативе «Управляющей портовой компании».

    Стоимость реализации проекта, по информации РТУ, превышает 500 млн рублей. В компании рассчитывают, что ввод в эксплуатацию нового вагоноопрокидывателя в конце 2018 года будет способствовать дальнейшему повышению эффективности основных логистических процессов терминала.

    С момента запуска станции разгрузки вагонов в 2006 году ВО-1 отработал 1670 смен по 12 часов каждая, совершив 601 тыс. технологических переворотов.

    За это время, по подсчетам специалистов РТУ, были обработаны 1 202 375 единиц подвижного состава, которые доставили на терминал 83,7 млн тонн груза. Этого объема хватило бы, чтобы на 3 года полностью обеспечить потребность в угле Бразилии или на 15 лет – Португалии.

    Всего за период с 1 января 2006 года по 1 июня 2018 года на терминале было обработано 2 220 908 вагонов, доставивших в порт 155 млн тонн угля. За эти годы средняя загрузка одного вагона возросла на 5% с 68,1 до 71,6 тонн. В 2017 году терминал увеличил перевалку угля на 38% до 25 млн тонн.

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