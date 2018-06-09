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    • Одно море, одна профессия, одна судьба

    09.06.2018

    • 8 июня в Манеже Кадетского корпуса в Петербурге состоялась торжественная церемония награждения призеров и победителей регаты «Кубок Усть-Луги», которая прошла в этом году уже в седьмой раз.

    Открывая мероприятие, генеральный директор ОАО «Компания Усть-Луга» Виктория Федорова передала участникам слова благодарности от Валерия Израйлита – «за то, что вы принимаете участие в этой регате, и что его идея не умирает» – и пригласила принять участие в следующей Ust-Luga Cup 2019.

    Генеральный спонсор регаты, судостроительная группа Damen, пообещала свою поддержку – «В следующем году мы вернемся генеральным спонсором», – сказал представлявший компанию Вадим Акимов.

    Капитан порта Усть-Луга Сергей Желдыбин, поздравив всех капитанов и команды яхт и пожелав им попутного ветра, подчеркнул, что регата бы не состоялась, если бы не было Усть-Луги, какой мы ее знаем сейчас – современного порта. Он пожалел, что регата не заходит в Усть-Лугу и выразил пожелание, чтобы порт стал доступен для яхт.

    Одно море, одна профессия, одна судьбаА ответственный секретарь Морского совета при губернаторе Санкт-Петербурга Татьяна Чекалова предложила рассмотреть возможность привлечь к участию в регате подрастающее поколение моряков – возможно, ввести еще одну номинацию.

    За всю историю Ust-Luga Cup нынешняя регата стала самой большой по количеству участников – всего было представлено 14 команд, некоторые компании, как «Морстройтехнология», выставили даже две яхты, некоторые, как команда Эстонии, наоборот, объединились для участия в гонках.

    В этом году регата проходила по маршруту Ханко – Хельсинки – Таллин с гонками в Ханко, заливе Хельсинки, Таллинском заливе и вокруг острова Найсаар. Соревновались по трем группам, чтобы более или менее уравнять шансы участников, учитывая различные характеристики яхт.

    Одно море, одна профессия, одна судьба

    Награждение начали с третьего дивизиона, у которых, как отметил исполнительный директор АНО «Балтийская регата Ust-Luga Cup» Александр Алиев, «лодки были немного другие, но бились они так же». Золото в третьем дивизионе взяла команда организации по классификации «Русский регистр» (яхта «Мир»), второе место досталось команде «Мурманского морского торгового порта» (яхта «Глория»), третье – команде Liebherr Russland (яхта «Мадонна»).

    Во втором дивизионе первое место заняла объединенная команда Минтранса и Российского морского регистра судоходства на яхте «Форте», второе – объединенная команда Эстонии на яхте «Олимпик» и третье – одна из команд, выставленных «Морстройтехнологией», на яхте «Премиум».

    В первом дивизионе, в котором соревновались самые большие и тяжелые лодки, победителем стала команда Морспасслужбы Росморречфлота на яхте «Фуриоза» – об этой лодке участники регаты говорили: «Она не ходила, она летала». Серебро взяла команда РЖД на яхте «Локо», бронзу – объединенная команда «Компании Усть-Луга» и «Балтийского морского буксирного агентства» на яхте «Корюшка».

    Одно море, одна профессия, одна судьба

    Морспасслужбе достался и переходящий кубок чемпиона, который руководителю учреждения Андрею Хаустову от чемпиона прошлого года, команды РЖД, передал вице-президент компании Олег Валинский.

    «Вишенкой на торте» стали дополнительные призы. Переходящую золоченую ложечку победителю прошедшего в рамках регаты кулинарного конкурса ювелирный дом, занимающийся изготовлением кубков для Ust-Luga Cup, вручил команде «Корюшки».

    А хозяева регаты, «Компания Усть-Луга», учредили свой приз – «корюшку», чтобы, по словам В.Федоровой, «где бы вы ни были, впереди перед вами была «корюшка»».

    Завершилась церемония гимном регаты с припевом – «Потому что у нас одно море, одна профессия, одна судьба».

    Все команды-участники:

    • «Корюшка» (ОАО «Компания Усть-Луга» и ООО «БМБА»)
    • ОАО «РЖД»
    • ЗАО «Трансмашхолдинг»
    • ООО «Морстройтехнология»
    • ООО «Морстройтехнология»-2
    •  Объединенная команда Эстонии
    • ПАО «Мурманский морской торговый порт»
    • АО «ПУЛ транс»
    • Министерство транспорта и Российский морской регистр судоходства
    • Морспасслужба Росморречфлота
    • «ГТ «Морстрой;
    • ФГУП «Росморпорт»
    • Либхерр Русланд
    • Русский регистр.

     

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