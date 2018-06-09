На повестке Port Community

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    09.06.2018

    • 8 июня 2018 года в Санкт-Петербурге на территории АО «Первый контейнерный терминал» состоялось расширенное заседание Консультативного совета по таможенной политике при Северо-Западном таможенном управлении по теме «Пути улучшения позиции России в рейтинге Doing Business на примере морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».

    Как сообщили SeaNews в отделе по связям с общественностью СЗТУ, в заседании принимали участие первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, начальник Северо-Западного таможенного управления Александр Гетман, заместитель председателя Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Вадим Храбров, начальники таможен СЗТУ, представители ФТС, крупнейших экспортеров и импортеров в регионе, ассоциаций участников ВЭД, таможенных представителей, Санкт-Петербургской и Ленинградской областной торгово-промышленной палат, Ассоциации Европейского Бизнеса, Ассоциации морских торговых портов России, высших учебных заведений.  

    Доклад Р.Давыдова был посвящен мероприятиям, проводимым ФТС России по сокращению сроков и издержек при осуществлении таможенного контроля в Большом порту Санкт-Петербург. В прошлом году, напомнил Р.Давыдов, Россия поднялась в рейтинге Doing Business по показателю «Международная торговля» со 140-го места на 100-е. Повышение оценки, по его мнению, стало возможно благодаря системному реформированию таможенной сферы, где взаимодействие государства и бизнеса постепенно трансформировалось, за последние годы в несколько раз сокращены сроки совершения таможенных операций.

    «Взаимодействие с декларантом осуществляется в электронном виде. Сведения о товарах обрабатываются автоматически, большой процент деклараций уже регистрируется и выпускается без участия инспектора. Бизнес работает с таможней через созданный личный кабинет, все меньше случаев, когда нужно приезжать с бумажными документами на таможенный пост. Отменена обязанность подавать лицензии и другие разрешительные документы. Упрощен порядок уплаты таможенных платежей, централизован учет платежей на едином лицевом счете участника внешнеэкономической деятельности (ВЭД), что удобно для него. Внедрен электронный транзит товаров. Информация о выпущенных товарах в режиме онлайн доступна участнику ВЭД как электронный сервис», – цитирует Р.Давыдова пресс-служба СЗТУ.

    На повестке Port CommunityМесто в рейтинге, подчеркнул первый заместитель руководителя ФТС, не является самоцелью – скорее, это определенный индикатор, который позволяет отслеживать, как меняется ситуация и как меняется ее восприятие за рубежом. Но для создания комфортной среды, удобной для российских участников ВЭД и понятной для иностранных инвесторов, нужны ориентиры – таким ориентиром и служит рейтинг Doing Business. И главная задача в этой области – улучшение делового, инвестиционного климата в России.

    В этой связи Р.Давыдов рассказал о комплексной программе развития до 2020 года, которую реализует таможенная служба, и которая предусматривает создание в стране сети электронных таможен. Оформление будет сосредоточено в 16 центрах электронного декларирования. Декларант будет контактировать с инспектором только в случае необходимости на постах фактического контроля. Инспектор в центре электронного декларирования также будет видеть на экране далеко не все декларации – бОльшая их часть будет выпускаться информационной системой таможенных органов автоматически.

    Доклад начальника Балтийской таможни Сергея Сенько был посвящен вопросам взаимодействия таможни с участниками бизнес-процессов в порту, в том числе использованию сведений из IT-систем бизнес-сообщества, предоставление которых позволит таможенным органам сократить сроки оформления. Взаимодействие, полная или частичная интеграция информационных систем всех лиц, вовлеченных в бизнес-процесс в морском порту с безусловным сохранением информации, представляющей коммерческую тайну, является, по его мнению, ключевым условием для успешной деятельности. В качестве одного из возможных механизмов организации такого объединения он назвал комплекс программных средств «Портал Морской порт».

    Особенностям применения информационных технологий в центрах электронного декларирования был посвящен доклад начальника отдела по внедрению перспективных таможенных технологий службы организации таможенного контроля СЗТУ Станислава Шкленского. Он рассказал о текущем состоянии дел в этой области и оценил перспективы развития в условиях реформирования системы таможенных органов.

    Со стороны бизнеса выступили заместитель генерального директора ООО «Восход» Юрий Ковалев, который рассмотрел возможности повышении России в рейтинге Всемирного банка за счет снижения cut-off time, сотрудники отдела по работе с клиентами ООО «Маэрск» Ксения Шнайдер и Денис Плужников, которые выступили с докладом «Индустрия 4.0. Путь навстречу безбумажным технологиям», председатель комитета по коммерческо-правовым вопросам Ассоциации морских торговых портов Павел Поляков, который акцентировал внимание на необходимости повышения эффективности взаимодействия B2G в морских пунктах пропуска за счет создания community порта Санкт-Петербург, коммерческий директор ООО «Солво» Максим Максимов, который остановился на перспективных проектах цифровой логистики, директор представительства порта Гамбург в Санкт-Петербурге Наталья Капкаева, которая поделилась опытом работы портового сообщества порта Гамбург.

    По информации СЗТУ, представители бизнес-сообщества выступили с предложением о создании регионального портового сообщества.

    Фото: СЗТУ, М.Максимов

     

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