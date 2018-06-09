Коллегия СЗТУ обсудила ход реформ

8 июня 2018 года состоялось очередное заседание коллегии Северо-Западного таможенного управления. Как сообщили SeaNews в отделе по связям с общественностью СЗТУ, в ее работе приняли участие первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, начальник СЗТУ Александр Гетман, начальники структурных подразделений управления и руководство таможен Северо-Западного таможенного управления.

Основной темой обсуждения стала реализация в регионе деятельности СЗТУ мер, осуществляемых в соответствии с утвержденным приказом Минфина России от 9 января 2018 года №2 Планом мероприятий («дорожная карта») по реформированию системы таможенных органов в период с 2018 года по 2020 год.

Выступая с основным докладом, первый заместитель начальника СЗТУ Сергей Березин проанализировал ход проводимых реформ, основной целью которых станет концентрация процессов электронного декларирования товаров во вновь создаваемых таможенных органах.

В соответствии с Комплексной программой развития ФТС России до конца 2020 года основной декларационный массив должен быть сконцентрирован в центрах электронного декларирования.

Центр электронного декларирования является специализированным таможенным органом, компетенция которого ограничивается исключительно совершением таможенных операций в электронной форме.

Технологическим базисом работы ЦЭД является технология удаленного выпуска, предусматривающая электронное взаимодействие таможенных органов декларирования и места нахождения товара с использованием штатных программных средств.

Одним из ключевых показателей успешной реализации мероприятий по реформированию таможенных органов определено увеличение к 2020 году доли электронных деклараций на товары, зарегистрированных в центрах электронного декларирования, до 95%.

Переход на обязательное электронное декларирование, внедрение электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, обеспечение однократности представления электронных документов, автоматизация совершения таможенных операций, возможность представления документов на бумажных носителях в любой таможенный орган и целый ряд других мероприятий позволят исключить необходимость личного присутствия участника ВЭД при декларировании товаров.

В развитие «дорожной карты» руководителем ФТС России В.И.Булавиным утвержден Детальный план действий ФТС России по ее реализации, на основе которого Северо-Западным таможенным управлением в настоящее время планируются поэтапные мероприятия по созданию региональной электронной таможни (Северо-Западной электронной), организации работы специализированной «морской» таможни (Балтийской) и концентрации декларирования товаров в рамках двух подчиненных им центров электронного декларирования – Северо-Западного и Балтийского. Определенные «дорожной картой» сроки реализации указанных мероприятий – 2019 год в отношении Балтийской таможни, 2020 год – в отношении Северо-Западной электронной.

Начальники Балтийской и Санкт-Петербургской таможен Сергей Сенько и Сергей Опря доложили о ходе мероприятий по реализации плана по реформированию таможенных органов во вверенных им таможнях.

Подводя итоги заседания, заместитель руководителя ФТС Р.Давыдов дал положительную оценку проводимой СЗТУ работе по созданию региональных электронных таможен и преобразованию приграничных таможен в таможни фактического контроля. Он отметил, что реализация мероприятий «дорожной карты» будет способствовать повышению эффективности и результативности таможенного контроля, снижению издержек участников внешнеэкономической деятельности, созданию комфортной среды для добросовестного бизнеса в условиях равной конкуренции, а также снижению коррупционных рисков в деятельности таможенных органов.

В завершении заседания коллегии состоялось награждение должностных лиц СЗТУ ведомственными наградами.