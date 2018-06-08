DFDS закрыл сделку по покупке U.N. Ro-Ro

7 июня DFDS закрыл сделку по приобретению турецкого паромного оператора U.N. Ro-Ro.

Напомним, договор купли-продажи бы подписан в апреле этого года, цена сделки составила 950 млн евро.

U.N. Ro-Ro работает 12 собственными грузовыми паромами на четырех маршрутах между портами Турции и Италии (Триест) и Франции (Тулон) и оперирует собственными терминалами в портах Стамбул и Триест.

В Европе компания предлагает мультимодальную доставку на/с европейских рынков.

Годовая выручка U.N. Ro-Ro составляет 240 млн евро, штат насчитывает 500 сотрудников.

«Торговля между Евросоюзом и Турцией растет взрывными темпами уже длительное время, и перспективы на будущее для морских перевозок, которые позволяют избежать пограничного контроля и заторов на дорогах в нескольких странах, весьма обнадеживающие», – прокомментировал закрытие сделки CEO и президент DFDS Нильс Смедегаард.

«У U.N. Ro-Ro сильные позиции на турецком и средиземноморском рынках, а у DFDS развитая сеть сервисов в Северной Европе. Скомбинировав эти два компонента с эффективной автотранспортной и мультимодальной сетью, мы сможем обеспечить еще более существенную поддержку экспортерам и перевозчикам», – добавил он.