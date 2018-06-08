Уголь за экраном

На угольном терминале ООО «Восточная Стивидорная Компания» завершен монтаж системы ветрозащитных и пылезащитных экранов, обеспечивающих экологическую безопасность при работе с угольными грузами.

Конструкция высотой 16 м и длиной по периметру 970 м, состоящая из металлического каркаса и синтетического мягкого полотна, позволяет максимально закрыть площадь угольного склада от воздействия ветров и исключить распространение угольной пыли как при хранении груза, так и при проведении разгрузочных операций.

Проект реализован в рамках Соглашения о сотрудничестве, заключенного между Администрацией Приморского края, Администрацией Находкинского городского округа и ООО «Восточная стивидорная компания».

Как рассказали на ВСК, проектирование и строительство защитной системы осуществлено на основе рекомендаций специалистов «Объединенного научно-исследовательского института ветровых технологий «Ханьдэ» (Пекин). Специалисты института провели предварительное цифровое моделирование ситуаций с распространением угольной пыли при складировании и работе с грузом в различные периоды года. Созданная цифровая модель позволила проанализировать образование и движение пылевых потоков в различных метеоусловиях и дать рекомендации по параметрам защитного сооружения. Дополнительные испытания в аэродинамической трубе определили эффективность используемых материалов для различных ветровых скоростей.

Подрядчиком строительных работ было выбрано ООО «Капстрой». К началу июня 2018 года объект был полностью введен в эксплуатацию – на месяц раньше установленного соглашением срока.

По информации управляющего директора ВСК Александра Дудко, общий бюджет мероприятий, реализуемых ВСК в рамках Соглашения с администрациями края и округа, составит 671,9 млн рублей, из которых около 360 млн рублей направлено на программу по защите экологии.