Новый пункт пропуска в Мурманске

Межведомственная комиссия приняла решение об открытии пограничного пункта пропуска на Морском вокзале в рамках проекта Морской фасад Мурманска.

Как сообщили SeaNews в пресс-службе Мурманской таможни, в новом пункте пропуска, расположенном в здании морского вокзала, проходить пограничный и таможенный контроль пассажиры туристических судов и круизных лайнеров, которые будут швартоваться у причала морского вокзала.

Пропускная способность нового пункта пропуска составляет до 100 тысяч пассажиров в год. Немаловажным, отмечают в таможне, является и наличие пограничного ветеринарного контроля.

«Открытие пункта пропуска позволит привлечь в наш регион значительные туристические потоки, расширить географию туристов и создать новые рабочие места, в том числе в малом бизнесе», – сказал и.о. первого заместителя начальника Мурманской таможни Юрий Антипенко.

Приход первого туристического судна ожидается 20 июня.