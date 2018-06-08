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    • Новый пункт пропуска в Мурманске

    08.06.2018

    • Межведомственная комиссия приняла решение об открытии пограничного пункта пропуска на Морском вокзале в рамках проекта Морской фасад Мурманска.

    Как сообщили SeaNews в пресс-службе Мурманской таможни, в новом пункте пропуска, расположенном в здании морского вокзала, проходить пограничный и таможенный контроль пассажиры туристических судов и круизных лайнеров, которые будут швартоваться у причала морского вокзала.

    Пропускная способность нового пункта пропуска составляет до 100 тысяч пассажиров в год. Немаловажным, отмечают в таможне, является и наличие пограничного ветеринарного контроля.

    «Открытие пункта пропуска позволит привлечь в наш регион значительные туристические потоки, расширить географию туристов и создать новые рабочие места, в том числе в малом бизнесе», – сказал и.о. первого заместителя начальника Мурманской таможни Юрий Антипенко.

    Приход первого туристического судна ожидается 20 июня.

     

     

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