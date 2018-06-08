Новый газовоз MOL

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) принял в эксплуатацию СПГ-танкер «CESI Lianyungang», заказанный для совместного предприятия China COSCO Shipping Corporation Limited (CCSC) с China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC). Строительство осуществлялось на верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd.

Это шестое и заключительное судно в серии, построенное в рамках проекта China LNG Transportation Project, оно будет работать по долгосрочному договору фрахтования на доставке сжиженного природного газа, который SINOPEC закупает в Австралии с проекта Australia Pacific LNG.

Сданные ранее пять газовозов уже работают под управлением совместной компании, в которой MOL принадлежит 20%, а CCSC и SINOPEC – 80%.

Технические характеристики «CESI Lianyungang»: