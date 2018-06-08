Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Новый газовоз MOL

    08.06.2018

    • Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) принял в эксплуатацию СПГ-танкер «CESI Lianyungang», заказанный для совместного предприятия China COSCO Shipping Corporation Limited (CCSC) с China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC). Строительство осуществлялось на верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd.

    Это шестое и заключительное судно в серии, построенное в рамках проекта China LNG Transportation Project, оно будет работать по долгосрочному договору фрахтования на доставке сжиженного природного газа, который SINOPEC закупает в Австралии с проекта Australia Pacific LNG.

    Сданные ранее пять газовозов уже работают под управлением совместной компании, в которой MOL принадлежит 20%, а CCSC и SINOPEC – 80%.

    Технические характеристики «CESI Lianyungang»:

    • Длина – 290 м,
    • Ширина – 45,6 м,
    • Осадка – 11,7 м,
    • Скорость – 19,5 м,
    • Газовые танки – мембранного типа,
    • Двигатель – двухтопливный дизель-электрический.

     

     

    48
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    АнтверпенБункеровкаСПГ 11.04.2018 Еще одна СПГ-станция в порту Антверпен
    К концу следующего года бельгийская Fluxys построит постоянную станцию в порту Антверпен для бункеровки сжиженным природным газом морских […]
    0
    LNGАрктик СПГ 2НОВАТЭКСПГ 21.05.2018 НОВАТЭК займется «Морским арктическим транспортом»
    «НОВАТЭК» сообщил о решении создать собственную транспортную компанию – дочернее общество ООО «Морской арктический транспорт». Решение было принято […]
    0
    COSCOКонтейнеровозыНовострой 24.01.2018 Первый китайский 20-тысячник
    Принят в эксплуатацию COSCO
    0
    СделкаСПГ 16.04.2018 Titan LNG приобрел Engie LNG Solutions
    Titan LNG и его сестринская компания Rolande приобрели СПГ-активы Engie LNG Solutions, чья деятельность связана с переработкой сжиженного […]
    0
    COSCOYang MingМегаконтейнеровозНовострой 10.01.2018 Рекордный год для контейнеровозов
    В январе этого года уже сданы в эксплуатацию 10 новостроев ультраконтейнеровозов, в том числе семь судов вместимостью 19-21 […]
    0
    COSCOПроектСоглашениеСПГ 22.01.2018 Соглашение о совместных проектах
    Подписали Cosco Shipping Heavy Industries и GTT
    0
    TotalАрктик СПГ 2НОВАТЭКСПГ 25.05.2018 Total вошел в проект «Арктик СПГ-2»
    Его доля составит 10% с перспективой увеличения до 15%
    0
    MOLВьетнамКонтейнерный терминал 15.05.2018 MOL открыл контейнерный терминал
    Во Вьетнаме
    0
    COSCOКонтейнеровозыНовострой 29.01.2018 Второй китайский 20-тысячник сдан в эксплуатацию
    COSCO Shipping Lines приняла в эксплуатацию второй контейнеровоз вместимостью 20 000 TEU. Как сообщает World Maritime News, церемония […]
    0
    MOLТехнологии 09.04.2018 Новая спецодежда MOL
    Экипажи судов Mitsui O.S.K. Lines (MOL), задействованные на сервисах между Японией и Ближним Востоком, будут обеспечены специальной униформой. […]
    0
    ГлобальноСПГТехнологии 30.05.2018 Микрозаводы по производству СПГ
    Для морских судов и грузового автотранспорта построят в Италии
    0
    DamenДноуглублениеМодернизацияСПГ 15.05.2018 Первый земснаряд на СПГ в Европе
    Damen приступил к переоборудованию самоотводного земснаряда с волочащимся грунтоприемником (TSHD) «Samuel de Champlain». Как сообщили SeaNews в компании, вместо […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    08.06.2018 DFDS закрыл сделку по покупке U.N. Ro-Ro
    08.06.2018 Уголь за экраном
    07.06.2018 Ро-ро претендуют на контейнерные грузы
    07.06.2018 Мультимодальный маршрут для нефтехимии
    07.06.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 23, 2018
    07.06.2018 Железнодорожные контейнеры
    Контейнерные перевозки Показать всё
    08.06.2018 Танк-контейнерный рейтинг
    08.06.2018 Безработные контейнеровозы
    07.06.2018 Мультимодальный маршрут для нефтехимии
    07.06.2018 Все порты Финляндии
    07.06.2018 Выручка выросла, прибыль сократилась
    06.06.2018 Шиппинг в розовом цвете в реале
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000 руб.

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД