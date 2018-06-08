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    • Высокоскоростные грузовые перевозки

    08.06.2018

    • Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и генеральный директор корпорации «Китайские железные дороги» Лу Дунфу подписали 8 июня Меморандум об организации скоростных и высокоскоростных грузовых железнодорожных трансграничных перевозок в сообщении Китай – Россия – Европа.

    По информации РЖД, документ был подписан по пути из Пекина в Тяньцзинь в высокоскоростном поезде в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Стороны договорились совместно развивать, в частности, рынок перевозок товаров обычной торговли, логистических услуг для розничной трансграничной электронной торговли, услуг по экспресс-доставке грузов в сообщении Китай – Россия – Европа.

    РЖД и Китайские железные дороги намереваются провести работу по анализу рынка транспортировки грузов трансграничной электронной торговли и международной почтовой отправки в сообщении Китай – Россия – Европа, прогнозированию объемов перевозок, проектированию транспортных продуктов.

    В качестве операторов, отвечающих за реализацию конкретных проектов в рамках меморандума, Китайские железные дороги назначат компанию China Railway Express, а РЖД – АО «РЖД-Логистика» с использованием сервисов АО «Федеральная пассажирская компания».

     

     

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