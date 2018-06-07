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    • СЗП не будет выплачивать дивиденды

    07.06.2018

    • Чистая прибыль ПАО «Северо-Западное пароходство» в 2017 году составила 740 966 001,88 рубля. Такую информацию опубликовала компания по итогам годового общего собрания акционеров, которое состоялось 6 июня.

    Дивиденды по размещенным акциям СЗП по итогам 2017 года решено не объявлять и не выплачивать.

    Общее собрание акционеров избрало Совет директоров СЗП в следующем составе:

    • Олег Букин,
    • Валерий Веремеев,
    • Юрий Гильц,
    • Андрей Горленко,
    • Андрей Рыженков,
    • Александр Синявский,
    • Игорь Федоров.

     

     

     

     

     

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