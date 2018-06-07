СЗП не будет выплачивать дивиденды

Чистая прибыль ПАО «Северо-Западное пароходство» в 2017 году составила 740 966 001,88 рубля. Такую информацию опубликовала компания по итогам годового общего собрания акционеров, которое состоялось 6 июня.
Дивиденды по размещенным акциям СЗП по итогам 2017 года решено не объявлять и не выплачивать.
Общее собрание акционеров избрало Совет директоров СЗП в следующем составе:
- Олег Букин,
- Валерий Веремеев,
- Юрий Гильц,
- Андрей Горленко,
- Андрей Рыженков,
- Александр Синявский,
- Игорь Федоров.