Русские сезоны DHL Express

DHL Express и фестиваль русской культуры в дизайне «Русские сезоны» намерены сотрудничать в сфере продвижения российских дизайнеров на зарубежные рынки.

В рамках партнерства DHL Express предоставит молодым дизайнерам – участникам виртуальных витрин «Русские сезоны», специальные условия на экспресс-доставку товаров в 220 стран мира.

Напомним, DHL Express с 2007 года выступает официальным логистическим партнером Недель моды во всем мире.

«Новое партнерство с «Русскими сезонами» является логичным продолжением нашего сотрудничества с fashion-индустрией. Более десяти лет мы доставляем моду и помогаем производителям и дизайнерам идти в ногу со стремительными глобальными изменениями в поведении потребителей. По данным исследования, проведенного группой Deutsche Post DHL, к 2019 году онлайн-покупки будут совершать 58% интернет-пользователей, а рынок трансграничной онлайн-торговли к 2020 году составит 900 млрд долларов. При этом одним из самых быстрорастущих и высокоприбыльных сегментов электронной коммерции является мода. Мы глубоко убеждены, что российские дизайнеры, в том числе молодые, способны конкурировать и занимать новые позиции на глобальном рынке», – отметила вице-президент по продажам и маркетингу DHL Express в России Анна Клинскова.

Фестиваль «Русские сезоны» проводится с 2015 года. В 2018 году планируется открыть витрины «Русских сезонов» на eBay и Rakuten Global Market, что позволит приобретать товары российских производителей и дизайнеров покупателям из США, Европы, Канады, Австралии и Японии.