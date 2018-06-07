Информационно-аналитическое агентство

  • Купить подписку

    •
    • Рус
    • Eng

    • Русские сезоны DHL Express

    07.06.2018

    • DHL Express и фестиваль русской культуры в дизайне «Русские сезоны» намерены сотрудничать в сфере продвижения российских дизайнеров на зарубежные рынки.

    В рамках партнерства DHL Express предоставит молодым дизайнерам – участникам виртуальных витрин «Русские сезоны», специальные условия на экспресс-доставку товаров в 220 стран мира.

    Напомним, DHL Express с 2007 года выступает официальным логистическим партнером Недель моды во всем мире. 

    «Новое партнерство с «Русскими сезонами» является логичным продолжением нашего сотрудничества с fashion-индустрией. Более десяти лет мы доставляем моду и помогаем производителям и дизайнерам идти в ногу со стремительными глобальными изменениями в поведении потребителей. По данным исследования, проведенного группой Deutsche Post DHL, к 2019 году онлайн-покупки будут совершать 58% интернет-пользователей, а рынок трансграничной онлайн-торговли к 2020 году составит 900 млрд долларов. При этом одним из самых быстрорастущих и высокоприбыльных сегментов электронной коммерции является мода. Мы глубоко убеждены, что российские дизайнеры, в том числе молодые, способны конкурировать и занимать новые позиции на глобальном рынке», – отметила вице-президент по продажам и маркетингу DHL Express в России Анна Клинскова.

    Фестиваль «Русские сезоны» проводится с 2015 года. В 2018 году планируется открыть витрины «Русских сезонов» на eBay и Rakuten Global Market, что позволит приобретать товары российских производителей и дизайнеров покупателям из США, Европы, Канады, Австралии и Японии.

     

     

    78
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    MOLСоглашениеЯмал СПГ 28.02.2018 MOL пойдет по Северному морскому пути
    Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) подписали соглашение о […]
    0
    МакаровкаСоглашение 25.04.2018 Макаровка и Торгово-промышленная палата РФ подписали соглашение
    Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и Торгово-промышленная палата Российской Федерации подписали соглашение о […]
    0
    COSCOСотрудничество 23.03.2018 SM Line и COSCO будут сотрудничать
    Южнокорейская SM Line Corporation и COSCO Shipping Lines договорились о сотрудничестве. Как сообщает Pulse, CEO SM Line Corporation […]
    0
    РоссияСоглашениеСуэцкий канал 04.05.2018 Российская промзона в Суэцком канале
    Россия одобрила проект Соглашения между правительствами России и Египта о создании и обеспечении условий деятельности Российской промышленной зоны […]
    0
    DHLАвстрияКитайКонтейнерные перевозкиКонтейнерный поездШелковый путь 15.05.2018 Контейнерный поезд из Чэнду в Вену
    DHL Global Forwarding и подразделение Австрийских железных дорог Rail Cargo Group подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу развития […]
    0
    Виталий КлюевКубаМинистерство транспортаСотрудничество 21.03.2018 Российско-кубинская комиссия по морскому транспорту
    13-15 марта в Гаване состоялось первое заседание российско-кубинской Смешанной комиссии по морскому транспорту, сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса. […]
    0
    ВакансииЛогистика 18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    Вакансия менеджера по перевозкам проектных грузов
    0
    ITSeaDataЛогистика 24.04.2018 Ключевой фактор эффективности при оказании логистических услуг
    Взгляд со стороны компании-автоматизатора на проблемы и решения в сфере транспортной логистики
    0
    Coca-ColaАутсорсингЛогистика 11.04.2018 Логистика собственными силами или аутсорсинг: что выбрать?
    Как и в любом другом важном для бизнеса решении, у обоих подходов есть свои плюсы и минусы. Я считаю, что нужен баланс.
    0
    MSCКонтейнерный терминалКонцессияОАЭСоглашение 08.05.2018 Abu Dhabi Ports и MSC построят терминал
    В порту Халифа
    0
    AsstrALTLЛогистикаСборные грузы 14.05.2018 Больше сборных грузов
    В 2018 году AsstrA планирует увеличить оборот перевозок сборных грузов на 37%.  Как отметил руководитель отдела сборных грузов […]
    0
    DSMEДолгиСоглашение 31.01.2018 DSME устала бороться с ветряными мельницами
    Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) вышла из бизнеса ветроэнергетики после того, как продала свою ветроэнергетическую дочернюю […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    07.06.2018 Ро-ро претендуют на контейнерные грузы
    07.06.2018 Мультимодальный маршрут для нефтехимии
    07.06.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 23, 2018
    07.06.2018 Железнодорожные контейнеры
    06.06.2018 Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    06.06.2018 Расширение автотерминала в Зебрюгге
    Контейнерные перевозки Показать всё
    07.06.2018 Мультимодальный маршрут для нефтехимии
    07.06.2018 Все порты Финляндии
    07.06.2018 Выручка выросла, прибыль сократилась
    06.06.2018 Шиппинг в розовом цвете в реале
    06.06.2018 Мегазаказ на мегаконтейнеровозы
    06.06.2018 20 лет OOCL в России
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО "НИК Лайн (Рус)" в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text

    Сумма руб. (НДС не облагается):   90,000 руб.

  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД