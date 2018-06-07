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    • Ро-ро претендуют на контейнерные грузы

    07.06.2018

    • United European Car Carriers (UECC) произвел замену одного из своих ро-ро судов, небольшого автомобилевоза «Asian Breeze», ранее осуществлявшего заходы в порт Гавр, на большее по вместимости судно «RCC Passion».

    Как рассказали SeaNews в компании «Лайнеро», являющейся коммерческим агентом UECC в России, новое судно имеет грузоподъемность рампы до 123 тонн с максимальной высотой 4,7 м.

    «Таким образом, у российских участников ВЭД появилась возможность удобной транспортировки крупной колесной и гусеничной техники, негабаритных и тяжеловесных статичных грузов, а также различных промышленных потоковых грузов на ролл-трейлерах между северной Францией и Россией», – пояснил SeaNews генеральный директор ООО «Лайнеро» Дмитрий Маянцев.

    По его словам, тарифная политика линии и технические характеристики ролл-трейлеров по грузоподъемности и вместимости теперь позволят оптимизировать на этом направлении затраты клиентов на транспортировку грузов, ранее осуществлявшуюся в контейнерах.

    «На сегодняшний день UECC является единственным ро-ро перевозчиком, который предлагает круглогодичный сервис в Россию с новейшими ро-ро судами, работающими на сжиженном природном газе и имеющими повышенный ледовый класс», – подчеркнул Д.Маянцев. 

    Сервис на Россию осуществляется через порт Санкт-Петербург, с еженедельными судозаходами (по субботам) на терминал «Петролеспорта». 

    Ро-ро претендуют на контейнерные грузы

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