Первый СПГ-бункеровщик в ЮВА

Keppel Offshore & Marine Ltd (Keppel O&M) построит первый в Юго-Восточной Азии СПГ-бункеровщик. Контракт был заключен между Keppel Singmarine Pte Ltd, дочерней структурой Keppel O&, и FueLNG, совместным предприятием Keppel O&M и Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd.

По информации Keppel, стоимость судна оценивается примерно в 50 млн сингапурских долларов (37,5 млн долларов США). FueLNG получит на строительство грант в размере до 3 млн сингапурских долларов (2,3 млн долларов США) от Морской и портовой Администрации Сингапура в рамках пилотной программы по СПГ-бункеровке.

Бункеровщик будет построен по проекту MTD 7500U LNG, разработанному Keppel Offshore & Marine.

Строительство планируется завершить в третьем квартале 2020 года. На судне будет установлен двухтопливный двигатель, работающий на СПГ и дизтопливе, оно будет оборудовано пропульсивной системой с двумя азимутальным колонками, вместимость судна составит 7,5 тыс. куб. м.

В Keppel отмечают, что высокая маневренность судна позволит ему осуществлять бункерные операции без помощи буксира.

Работать бункеровщик будет в порту Сингапур.