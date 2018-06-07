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    • Первый СПГ-бункеровщик в ЮВА

    07.06.2018

    • Keppel Offshore & Marine Ltd (Keppel O&M) построит первый в Юго-Восточной Азии СПГ-бункеровщик. Контракт был заключен между Keppel Singmarine Pte Ltd, дочерней структурой Keppel O&, и FueLNG, совместным предприятием Keppel O&M и Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd.

    По информации Keppel, стоимость судна оценивается примерно в 50 млн сингапурских долларов (37,5 млн долларов США). FueLNG получит на строительство грант в размере до 3 млн сингапурских долларов (2,3 млн долларов США) от Морской и портовой Администрации Сингапура в рамках пилотной программы по СПГ-бункеровке.

    Бункеровщик будет построен по проекту MTD 7500U LNG, разработанному Keppel Offshore & Marine.

    Строительство планируется завершить в третьем квартале 2020 года. На судне будет установлен двухтопливный двигатель, работающий на СПГ и дизтопливе, оно будет оборудовано пропульсивной системой с двумя азимутальным колонками, вместимость судна составит 7,5 тыс. куб. м.

    В Keppel отмечают, что высокая маневренность судна позволит ему осуществлять бункерные операции без помощи буксира.

    Работать бункеровщик будет в порту Сингапур.

     

     

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