Новый рекорд Панамского канала

По итогам мая Администрация Панамского канала зафиксировала очередной рекорд – за месяц через канал прошло 38,1 млн тонн Панамского канала (PC/UMS, одна тонна Панамского канала эквивалентна 100 куб. футов грузовместимости). Число проходов судов по каналу составило 1231 единицу.

Предыдущий рекорд был в январе 2017 года, когда по каналу прошло 1260 судов (36,1 млн PC/UMS), а до этого – в декабре 2016 (1166 судов, 35,4 млн PC/UMS).

С момента открытия новых шлюзов по каналу прошло порядка 3,8 тыс. контейнеровозов Neopanamax – к этому типоразмеру относится примерно половина всего проходящего через канал контейнерного флота. Юбилейным, 3-тысячным контейнеровозом Neopanamax в Панамском канале стал 1 марта «MSC Caterina».

А 14 мая по каналу прошел самый большой в его истории круизный лайнер, «Norwegian Bliss» компании Norwegian Cruise Lines брутто-тоннажом свыше 168 тыс. тонн и пассажировместимостью почти 5 тыс. человек.