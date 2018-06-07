Мультимодальный маршрут для нефтехимии

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    07.06.2018

    • «РЖД Логистика» поделилась опытом доставки «под ключ» из России в Армению нефтехимической продукции для одного из российских металлургических холдингов.

    По информации компании, проект осуществлялся в сотрудничестве с компанией UNICON 1520, входящей в холдинг НПК «Объединенная вагонная компания», соглашение с которой «РЖД Логистика» подписала в сентябре 2017 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

    «РЖД Логистика» осуществляла экспедирование груза на всех этапах перевозки, обеспечив подачу порожних танк-контейнеров на склад отправителя в Ленинградской области, доставку груженых танк-контейнеров автотранспортом до станции Шушары Октябрьской железной дороги и подачу железнодорожных платформ с последующей перегрузкой.

    Из Шушар груз проследовал по железной дороге до станции Кавказ, где был перемещен на паром методом roll-on и доставлен по морю в порт Поти (Грузия).

    Затем танк-контейнеры были перегружены на железную дорогу и отправлены на станцию Кармир Блур в Армении, откуда автотранспортом доставлены на склад получателя в Ереване.

     

     

     

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