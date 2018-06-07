Железнодорожные контейнеры

Объем перевозок контейнеров по сети РЖД за январь-май 2018 года во всех видах сообщения составила 1,7 млн TEU. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перевозка выросла на 11,9%.

В том числе перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 3,4% до 741 тыс. TEU. Экспортные перевозки выросли на 17,5% до 459,7 тыс. TEU, импортные – на 16,7% до 271,2 тыс. TEU и транзитные – на 24,7% до 181 тыс. TEU.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», по итогам января-мая этого года перевозка только груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 1,14 млн TEU. Это на 13,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

В том числе перевозки химикатов и соды увеличились на 7,2% до 195,1 тыс. TEU, бумаги – на 7,8% до 128,5 тыс. TEU, лесных грузов – на 31,4% до 141,4 тыс. TEU, промышленных товаров – на 9,1% до 95,9 тыс. TEU.

Грузопоток метизов вырос на 14,8% до 100,3 тыс. TEU, автомобилей – на 34,4% до 87 тыс. TEU, машин, станков, двигателей – на 20,2% до 80,7 тыс. TEU.

Объем перевозки черных металлов увеличился на 18,1% до 47,8 тыс. TEU, строительных грузов – на 1,1% до 35 тыс. TEU.

Отрицательная динамика отмечается в перевозках химических, минеральных удобрений и цветных металлов – минус 5,1% (до 14,7 тыс. TEU) и минус 2% (до 44 тыс. TEU) соответственно.

В мае 2018 года по сети РЖД во всех видах сообщения было перевезено 351,8 тыс. TEU, что на 9% больше, чем в мае 2017 года.

При этом, перевозка груженых контейнеров по сети РЖД составила 239,9 тыс. TEU – на 1,6% больше показателя предыдущего месяца.