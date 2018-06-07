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    • Выручка выросла, прибыль сократилась

    07.06.2018

    • Containerships опубликовал предварительные финансовые показатели за первый квартал 2018 года.

    Выручка группы увеличилась на 12,4% до 62,6 млн евро, показатель EBITDA – на 14,3% 4 млн евро.

    Операционная прибыль выросла в 1,6 раза до 2,3 млн евро.

    Чистая прибыль сократилась на 8,5% и составила 0,5 млн евро.

    Объемы перевозок на Балтике и в Северном море выросли по итогам квартала примерно на 16%, в Средиземноморском регионе объем – на 23%.

    При этом на Балтику и Северное море приходится порядка 89% выручки линии, на Средиземноморье – около 11%.

     

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