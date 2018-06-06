20 лет OOCL в России

В последний день мая OOCL Russia отметила 20-летие своей работы в России. Юбилей собрал многих клиентов, партнеров и друзей компании. Поздравить коллег приехали топ-менеджеры OOCL из Гонконга, Великобритании, Германии и Финляндии.

Приветствуя гостей, член Совета директоров OOCL, Director of Trades Стивен Нг вспомнил, как 20 лет назад OOCL вышла на рынок с двумя небольшими фидерными контейнеровозами и в первые годы работы перевозила порядка 25 тыс. TEU в год – а в прошлом году перевезла более 120 тыс. TEU и вошла в четверку линий, обеспечивающих самый большой оборот через порт Санкт-Петербург.

Россия, подчеркнул С.Нг, является важным игроком глобального рынка: в 2017 году российский экспорт превысил 357 млрд долларов, из этого объема порядка 54% было отправлено в Европу, а примерно 37% предназначалось для получателей в Азии. «А с учетом реализуемого Китаем проекта «Один пояс, один путь» и развитием российско-китайских экономических связей потенциал торговли между Россией и странами Азии огромен, и мы хотим вместе с вами быть частью этого развития».

«Десятилетиями мы возим по всему миру огромный объем товаров «Made in China», и мы, конечно же, надеемся, что все больше товаров «Сделано в России» будет появляться на полках в Азии и других странах», – сказал С.Нг.

Говоря о грядущем слиянии OOIL, материнской компании OOCL, с COSCO Shipping Holdings и SIPG, он напомнил, что планируется сохранить листинг группы на Гонконгской бирже, а OOCL продолжит работать под своим брендом.

«Сохраняя преемственность и стабильность управленческой команды, персонала, бизнеса и сети сервисов, мы намерены поддерживать высокое качество сервиса, который мы предоставляем своим клиентам, и вывести его на новый уровень развития».

«Мы с оптимизмом смотрим в будущее, продолжая выстраивать синергии, работая в сотрудничестве с нашими друзьями и партнерами здесь, в этом регионе с тем, чтобы укреплять деловые и торговые связи между странами», – заключил С.Нг.

В рамках празднования прошло традиционное вручение OOCL золотых значков «Long Service Award» сотрудникам, проработавшим в компании 10 лет. Как подчеркнул генеральный директор OOCL Russia Николай Быков, «Пароходы, контейнеры, терминалы есть у всех. Но бизнес делают люди».

Именно это качество OOCL и ее сотрудников особо выделяли поздравлявшие компанию клиенты, подчеркивая, что корпоративный лозунг «We take it personally» в OOCL каждый день реализуют на практике.

SeaNews присоединяется к поздравлениям и публикует небольшой фотоотчет с приема.