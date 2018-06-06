Шиппинг в розовом цвете в реале

Два года назад мы могли написать про линию, которая решила выкрасить суда и контейнеры в розовый цвет, разве что в качестве первоапрельской шутки.

А сегодня «ONE Commitment», первый розовый контейнеровоз объединенной японской линии ONE (сами они называют этот цвет маджента) бороздит моря и океаны.

По информации компании, судно вышло в первый рейс из Сингапура 15 мая, сейчас оно, по данным AIS, находится на подходе к Такоме.

Оно задействовано на сервисе PN2 альянса THE Alliance с ротацией Сингапур – Лаем-Чабанг – Цай-Меп – Гаосюн – Янтьян – Такома – Ванкувер – Токио – Кобе – Гаосюн – Сингапур.

На самом деле, раньше «ONE Commitment» носил имя «MOL Commitment» – флаг Япония, год постройки 2013, длина 316 м, ширина 14 м, дедвейт 89,9 тыс. тонн.

Но ONE строит и новые суда – 14-тысячники, которые с самого начала будут покрашены в розовый (простите, в мадженту).

Фото: «ONE Commitment» в Янтьяне