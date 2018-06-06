Шиппинг в нижней точке цикла

Шиппинг, возможно, находится в нижней точке цикла, и рынок ждет постепенный умеренный рост. Такое мнение высказал, выступая на пресс-конференции в преддверии открывшейся в Афинах Posidonia 2018 CEO DNV GL – Maritime Кнут Орбек-Нильссен. Европейские верфи на волне этого роста испытывают подъем за счет специализации на высокотехнологичных судах, отметил он.

По мнению президента и CEO DNV GL Group Реми Эриксена, двумя главными трендами в шиппинге являются декарбонизация и цифровизация.

«Стратегия IMO, объявленная в прошлом месяце, направлена на снижение выбросов углекислого газа на 50%, – напомнил он. – Это амбициозная цель, но она не является недостижимой. Мы видим, что есть компании, которые впереди в этой сфере, этому будет способствовать создание более эффективных проектов судов и более эффективное использование флота».

Курс на сокращение выбросов на 50% может привести к росту потребления безуглеродных видов топлива и потребует других мер по повышению энергоэффективности, отметил К.Орбек-Нильссен.

«Такого топлива на сегодня не существует, его нужно создать и сделать доступным в необходимом объеме. Мы надеемся поработать над достижением этой цели совместно с IMO и широким морским сообществом».

Говоря о цифровизации, Р.Эриксен отметил: «Суть – в том, чтобы увязать «железо» с услугами, с людьми, с потоками данных с тем, чтобы улучшить методы ведения бизнеса. И ключевым моментом для того, чтобы извлечь максимальную пользу, заключенную в данных, является доверие».

Цифровизация дает много преимуществ, но одновременно ставит новые задачи, сказал К.Орбек-Нильссен. Одной из проблем, с которой столкнулась отрасль, – киберпреступность. «Мы видим, что наша отрасль все более подвержена рискам кибератак, которые раньше были специфическими проблемами IT-индустрии».

DNV GL планирует 1 июля опубликовать свой первый символ класса кибербезопасности – Cyber Secure, который базируется на разработанной обществом Рекомендованной практике по кибербезопасности, которая дает рекомендации по применению в морской отрасли стандартов ISO/IEC-27001 и ISA-99/IEC-62443.

«Методы работы могут меняться, но цель классификационных обществ остается той же – защита жизни, собственности и окружающей среды», – подчеркнул в заключение К.Орбек-Нильссен.